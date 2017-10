Marile necunoscute ale taxei de solidaritate de 2% pe salariile romanilor. Plus un scurt reminder al masurilor fiscale anuntate si apoi abandonate in scurt timp

80/987/CE/1980. In prezent, taxa pentru garantarea creantelor salariale este de 0.25%, ea urmand robabil sa fie urcata la 2%.

80/987/CE/1980 cea care

Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat miercuri seara ca incepand de anul viitor se va introduce o taxa de solidaritate de 2% aplicabila fondului sa salarii. Rugat sa dea mai multe informatii in legatura cu asa-numita taxa de solidaritate: "Este o directiva europeana care reglementeaza pentru fondul de salarii o anumita taxa (...) O plateste angajatorul la fondul de salarii, sa aiba si el o responsabilitate fata de bugetul de stat", a spus Misa. In Programul de Guvernare publicat in iunie in Monitorul Oficial este anuntata o asemenea taxa, denumita "contributie de solidaritate", insa ea se referea la impozitarea romanilor care castiga peste 10 salarii medii pe economie. Deocamdata , HotNews.ro a solicitat oficialilor Ministerului Finantelor sa ne precizeze care este Directiva care reglementeaza aceasta taxa. Vezi in text un scurt remember al masurilor propuse de actuala guvernare si care au ramas la stadiul de simple idei.Taxa pe fondul de salarii exista in cateva state europene (sub denumirea de "corporate payroll tax"), existand de asemenea si Directiva europeana pentru garantarea creantelor salariale in cazul insolventei angajatorilor - DirectivaIn iunie, Misa explica pentru HotNews ca taxa de solidaritate se va adresa celor cu venituri lunare de cel putin 10 salarii minime pe economie (14.500 de lei). Deocamdata nu se cunoaste care va fi cuantumul viitoarei "contributii de solidaritate", un grup de lucru din MFP lucrand la mai multe scenarii. Ideea unei asemenea taxe a aparut in 2012, cand premier era Victor Ponta, insa ea n-a mai fost aplicata.Acum, taxa de solidaritate se refera la fondul de salarii , dar raman cateva intrebari:Noua taxa se va aplica tuturor companiilor, de stat si private?Ea va fi aplicata tuturor industriilor sau doar celor profitabile?Va fi unica pentru toti sau va avea mai mult praguri, in functie de profitabilitatea businessului caruia i se adreseaza?Este Directivane-ar obliga sa taxam fondul de salarii?Actualul Guvern nu este insa la prima "scapare" e piata a unor intentii ferme la care a renuntat in scurt timp.Reamintim ca in luna aprilie, HotNews a anuntat in premiera intentia Finantelor de a aplica un impozit pe gospodarie . El fusese prevazut in varianta programului de guvernare cu care PSD a castigat alegerile, dar a fost ulterior eliminat.Nici impozitul pe cifra de afaceri a companiilor, aflat si el in programul de guvernare al guvernului Tudose, nu pare sa mai fie de interes, ca sa nu mai discutam despre proiectul split TVA, care a demarat in mare tromba, dupa care s-a schimbat radical pe parcurs.Potrivit "Raportului privind stadiul realizarii programului de guvernare" din 12 octombrie 2017, in domeniul "Politici macroeconomice. Fiscalitate. Buget" sunt 40 de masuri neindeplinite, patru - realizate partial si 17 masuri indeplinite, noteaza Agerpres.Printre masurile neindeplinite se numara Codul economic al Romaniei, reducerea TVA de la 20% la 18%, impozit zero pentru veniturile mai mici de 2.000 de lei pe luna.In domeniul Economie sunt 17 masuri neindeplinite, doua masuri realizate partial si zero masuri indeplinite. Masurile realizate partial se refera la Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii si la Fondul National de Dezvoltare. Intre masurile neindeplinite se afla programul pentru atragerea de investitii straine cu valoare adaugata mare, care trebuia sa inceapa in 2017.In ceea ce priveste domeniul Turism, aici sunt noua masuri neindeplinite, trei realizate partial si una indeplinita. In domeniul Politici pentru IMM-uri sunt cinci masuri neindeplinite, trei realizate partial si indeplinite sunt doua.Potrivit raportului de evaluare, in domeniul Politici privind Energia exista noua masuri neindeplinite, trei realizate partial si o masura indeplinita. Ca masura indeplinita este monitorizarea procedurii de negociere a contractelor si asigurarea transparentei procedurilor.Raportul privind stadiul realizarii programului de guvernare pe primul semestru din 2017 concluzioneaza ca din totalul de 393 de masuri prevazute sa fie implementate pana in prezent sunt neindeplinite 236, 107 masuri au fost realizate partial, iar 50 de masuri au fost indeplinite.