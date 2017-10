Acordarea dreptului de deducere a TVA de la o firma inactiva (​Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza-101/16)

"62 Guvernul roman a solicitat Curtii, in cazul in care aceasta ar considera ca dreptul Uniunii se opune unei legi precum cea in discutie in cauza principala, sa limiteze in timp efectele hotararii care urmeaza a fi pronuntata.

63 In sustinerea cererii sale, acest guvern invoca, in primul rand, buna sa credinta, rezultata din indoieli obiective in ceea ce priveste domeniul de aplicare al jurisprudentei Curtii, precum si privind rezultatul unei proceduri "EU Pilot" referitoare la reglementarea nationala in discutie in litigiul principal, in cadrul careia, pe baza raspunsului autoritatilor romane, Comisia arhivase dosarul, ceea ce ar fi determinat aceste autoritati sa considere ca aceasta reglementare era compatibila cu dreptul Uniunii.

"69 Intrucat criteriul referitor la buna credinta a mediilor interesate nu este indeplinit in ceea ce priveste autoritatile romane, nu este necesar sa se verifice daca este indeplinit cel referitor la gravitatea repercusiunilor economice.

70 Din consideratiile de mai sus rezulta ca nu este necesar sa fie limitate in timp efectele prezentei hotarari. "

In data de 19.10.2017 Curtea Europeana de Justitie s-a pronuntat in Cauza C-101/16 Paper -Consult stabilind ca un operator economic ARE DREPT DE DEDUCERE asupra TVA rezultata din achizitionarea unor bunuri sau servicii de la un operator economic declarat INACTIV de organele fiscale.Hotararea suna asa :"Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata trebuie sa fie interpretata in sensul ca se opune unei reglementari nationale precum cea in discutie in cauza principala, in temeiul careia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul ca operatorul care i a furnizat o prestare de servicii in schimbul unei facturi pe care figureaza separat pretul si taxa pe valoarea adaugata a fost declarat inactiv de administratia fiscala a unui stat membru, aceasta declarare a inactivitatii fiind publica si accesibila pe internet oricarei persoane impozabile in acest stat, atunci cand acest refuz al dreptului de deducere este sistematic si definitiv, nepermitand sa se faca dovada absentei unei fraude sau a unei pierderi de venituri fiscale. "Desi statul roman prin Ministerul Finantelor a solicitat Curtii Europene de la Luxembourg limitarea in timp a acestei Hotarari "catastrofale" pentru toate rapoartele de inspectie fiscala , decizii de impunere emise in urma refuzului dreptului de deducere a TVA , NU A FOST ADMISA aceasta solicitare !Punctele 62 si 63 din Hotararea CEJ :In al doilea rand, guvernul roman evidentiaza consecintele financiare grave care ar surveni daca, in urma hotararii Curtii, ar trebui sa se acorde deducerea TVA ului tuturor operatorilor economici care au incheiat tranzactii cu operatori declarati inactivi incepand din anul 2007.Punctele 69 si 70 :Deci Curtea constata cu alte cuvinte REAUA-CREDINTA a autoritatilor romane in aplicarea dreptului de deducere a TVA si a aplicarii prevederilor comunitare in materie TVA !Hotararea C-101/16 Paper-Consult se aplica erga omnes ( la orice cauza , speta , litigiu unde dreptul de deducere a fost incalcat pe motiv de inactivitate a furnizorului de bunuri si servicii ) si se aplica retroactiv din 2007 .O particularitate a hotararilor pe care instanta de la Luxemburg le pronunta este ca acestea produc efecte retroactive, intrucat ele constata o eventuala incalcare a dreptului european de la momentul punerii in aplicare a normei nationale.Practic, normele nationale incompatibile cu dreptul european nu pot produce niciun fel de efecte juridice, din moment ce ele contravin dreptului European "In urma acestei Hotarari data de Curtea de la Luxembourg , autoritatile roamane sunt obligate sa transpuna de indata prevederile acesteia in legislatia fiscala nationala , respectiv in Codul Fiscal ¬ Legea 227/2015 articolul 11 alin ( 6 ) (7) (8) si (9) intrucat in urma declararii ca inactiv prin anularea codului TVA se incalca dreptul de deducere .De asemenea , prevad un val de procese in instantele romane cu ANAF-ul ale acelor firme care au fost private de dreptul de deducere a taxei in urma achizitiilor de bunuri si servicii de la operatorii economici declarati inactivi .Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj si unul dintre fondatorii si administratorii Asociatiei "Tax Advisors" si al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 11.000 de membri , serviciile sale acoperind urmatoarele domenii: intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale si in materie de creante bugetare, reprezentare in fata organelor fiscale, instruire si perfectionare in domeniul fiscal. Opiniile exprimate in acest articol apartin in exclusivitate autorului.