Romanii si restul cetatenilor europeni. Asemanari si diferente in obiceiuri, activitati pe net, tipologii familiale si de munca. Totul, interactiv

Sunt cu 5 % mai multe femei decat barbati in UE

Obiceiuri pe Internet

In toate statele membre, femeile parasesc casa parinteasca si se casatoresc mai devreme decat barbatii. In Romania, femeile pleaca de acasa la 25.8 ani, nasterea primului copil are loc la 26.8 ani si prima casatorie are loc cu cateva luni dupa prima nastere. Desigur, discutam despre medii. Vezi in text grafice interactive legate de obiceiurile noastre fata de cele ale celorlalti europeni, de tipologia familiilor in statele UE fata de cele de la noi sau de modul in care romanii consuma netul (comparat cu ceilalti cetateni europeni. Totul, intr-o maniera interactiva.Analizele privind aceste momente importante din viata arata, de exemplu, ca in medie in UE in 2016 femeile au parasit casa parintilor cu doi ani mai devreme decat barbatii (la varsta de 25 de ani pentru femei si la varsta de 27 de ani pentru barbati). Femeile s-au si casatorit mai devreme in aproape toate statele membre, diferenta de varsta la prima casatorie fiind mai mare de 3 ani in Bulgaria, Grecia si Romania si mai mica de 2 ani in Irlanda, Lituania, Portugalia si Marea Britanie. In ceea ce priveste nasterea primului copil, femeile din UE au nascut in medie la varsta de 29 de ani in 2015 (de la 26 de ani in Bulgaria, Letonia si Romania la aproape 31 de ani in Spania si Italia).De asemenea, femeile traiesc mai mult decat barbatii.O alta diferenta semnificativa intre femei si barbati este speranta de viata. In toate statele membre, femeile au trait mai mult decat barbatii - media in UE a fost de 83,3 ani pentru femei si 77,9 ani pentru barbati in 2015, o diferenta de 5 ￯ ani. La nivelul statelor membre, diferenta intre femei si barbati s-a situat intre 10-11 ani in Letonia si Lituania si putin sub 4 ani in Danemarca, Irlanda, Cipru, Olanda, Suedia si Marea Britanie.Ca urmare a unei sperante de viata mai ridicate, exista mai multe femei decat barbati in UE, raportul fiind de 105 femei la 100 de barbati (cu 5 % mai multe) in 2016. Existau mai multe femei decat barbati in aproape toate statele membre, cele mai mari diferente fiind inregistrate in Letonia (cu 18 % mai multe), Lituania (cu 17 % mai multe) si Estonia (cu 13 % mai multe), in timp ce in Luxemburg, Malta si Suedia numarul barbatilor era usor superior numarului femeilor.Analizand persoanele tinere in varsta de pana la 18 ani, este valabil raportul invers, existand cu 5 % mai multi tineri decat tinere de aceasta varsta. Pe de alta parte, in randul persoanelor in varsta de 65 de ani si peste, existau cu 33 % mai multe femei.De sapte ori mai multe femei decat barbati traiesc singure cu copiii. Dati click pe imagine pentru comparatii intra membrii UE.Analizand cum traiesc femeile si barbatii - in cuplu, singuri, cu sau fara copii - se observa destul de multe diferente. In UE in 2016, 7,7 % dintre femeile cu varste cuprinse intre 25 si 49 de ani traiau singure cu copiii, in comparatie cu 1,1 % dintre barbatii de aceeasi varsta. In cazul persoanelor singure fara copii din aceasta grupa de varsta, procentul era de 9,5 % pentru femei si 16,1 % pentru barbati.O alta grupa in cadrul careia exista diferente mari intre femei si barbati este cea a persoanelor singure in varsta de 65 de ani si peste: procentul femeilor varstnice care traiau singure (40,1 %) era de doua ori mai mare decat procentul barbatilor (19,7 %).In cazul altor grupe, exista diferente mai mici. In randul persoanelor tinere cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani, 8,2 % dintre femei si 7,8 % dintre barbati traiau singuri. Aceasta observatie este valabila si in cazul celor care traiesc in cuplu: 44,9 % dintre femeile in varsta de 15 ani sau peste si 48,2 % dintre barbatii de aceeasi varsta din UE traiau in cuplu.Aproape o treime dintre femeile care au un loc de munca lucreaza cu fractiune de normaUn aspect important al reconcilierii intre viata profesionala si viata de familie este lucrul cu fractiune de norma. Totusi, acesta nu este distribuit egal intre femei si barbati: in UE in 2016, 32 % dintre femeile care aveau un loc de munca lucrau cu fractiune de norma, in comparatie cu 9 % dintre barbati.Situatia era diferita de la un stat membru la altul, cele mai mari procente pentru femeile care lucrau cu fractiune de norma inregistrandu-se in Olanda (77 %), Austria (47 %) si Germania (46 %), si pentru barbati in Olanda (26 %) si Danemarca (17 %). Cel mai mic procent al persoanelor care lucrau cu fractiune de norma (atat in cazul femeilor cat si in cazul barbatilor) s-a inregistrat in Bulgaria (2 % atat pentru femei cat si pentru barbati). Procentul femeilor care nu au un loc de munca este mai mare decat procentul barbatilor. In UE in 2016, rata somajului a fost de 8,7 % pentru femei si 8,4 % pentru barbati.In paisprezece state membre, rata somajului a fost mai mare la femei, in treisprezece a fost mai mare la barbati si in Ungaria a fost egala. Cele mai mari diferente in privinta ratei somajului in sensul unei rate superioare la femei s-au inregistrat in Grecia (28,1 % pentru femei si 19,9 % pentru barbati) si Spania (21,4 % si 18,1 %). Cele mai mari diferente pentru tiparul opus, rate inferioare ale femeilor in raport cu barbatii, s-au inregistrat in Irlanda (6,5 % la femei si 9,1 % la barbati), Letonia (8,4 % la femei si 10,9 % la barbati) si Lituania (6,7 % si 9,1 %). Cititul cartilor este mai frecvent in randul femeilor Si activitatile sociale precum intalnirile cu familia si prietenii si obiceiurile culturale, precum mersul la concerte, difera de la barbati si femei.Cititul cartilor a fost mai frecvent in randul femeilor decat in randul barbatilor din UE (42 % dintre femei si 31 % dintre barbati in 2013), ca si frecventarea spectacolelor in direct, precum concertele (30 % dintre femei si 27 % dintre barbati in 2015). Obiceiurile culturale precum mersul la cinematograf (28 % dintre femei si 27 % dintre barbati) si vizitarea locurilor de interes cultural (27 % atat dintre femei cat si dintre barbati) sau intalnirile cu prietenii (23 % atat dintre femei cat si dintre barbati) au fost foarte similare pentru femei si barbati. Totusi, asistarea la manifestari sportive in direct a fost mai frecventa in randul barbatilor decat in randul femeilor (21 % dintre barbati si 13 % dintre femei) din UE.Mai multe femei utilizeaza Internetul pentru retelele sociale si mai multi barbati pentru citirea stirilor Femeile din UE utilizeaza Internetul ceva mai putin decat barbatii (77 % dintre femeile cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani au utilizat Internetul cel putin o data pe saptamana in 2016, in comparatie cu 81 % dintre barbati ¬) a se vedea tabelul pentru toate statele membre).Analizand la ce este folosit Internetul, o proportie mai mica de femei decat de barbati din UE au citit stiri online (68 % dintre femeile si 72 % dintre barbatii care au utilizat Internetul in ultimele trei luni in 2016). Nu au existat diferente majore in ceea ce priveste utilizarea Internetului pentru convorbiri telefonice (38 % dintre femei si 40 % dintre barbati), Internet banking (58 % dintre femei si 60 % dintre barbati) si cautarea unui loc de munca (22 % dintre femei si 21 % dintre barbati in 2015). In ceea ce priveste trimiterea si primirea de e-mail-uri, nu au existat diferente (86 % atat dintre femei cat si dintre barbati).Pe de alta parte, un procent mai mare de femei au utilizat Internetul pentru a participa la retelele sociale (65 % dintre femei si 61 % dintre barbati). Un procent mai mare de femei au cumparat imbracaminte online si un procent mai mare de barbati au cumparat produse electronice online Utilizarea Internetului pentru cumparaturi online este usor mai putin frecventa in randul femeilor decat in randul barbatilor (65 % dintre femeile care au utilizat Internetul au facut cumparaturi online in 2016, in comparatie cu 67 % dintre barbati) a se vedea tabelul pentru toate statele membre).Totusi, ceea ce se cumpara difera intre femei si barbati. Un procent mult mai mare de femei decat de barbati au cumparat imbracaminte pe Internet (68 % dintre femeile care au facut cumparaturi online, in comparatie cu 56 % dintre barbati), in timp ce un procent mult mai mare de barbati au cumparat echipamente electronice (17 % dintre femeile care au facut cumparaturi online si 31 % dintre barbati). Au existat diferente mai mici in ceea ce priveste achizitionarea online de filme (20 % dintre femeile care au facut cumparaturi online si 26 % dintre barbati), bunuri de uz casnic (43 % si 45 %), rezervarea transportului si a cazarii (51 % si 52 %) si nicio diferenta in ceea ce priveste achizitionarea online de bilete la evenimente (38 % pentru ambele categorii).Materialul de mai sus este bazat pe publicatia Eurostat "Viata barbatilor si femeilor in Europa- un portret statistic", lansata vineri cu ocazia Zilei Europene a Statisticii.