Ordinul ANPC in urma controlului la Raiffeisen Bank a fost emis: Bancii i se solicita sa aduca contractele la conditiile din momentul semnarii si un nou grafic de rambursare. Ce spune directorul general al ANPC Paul Anghel

Ordinul ANPC cu privire la creditele in franci elvetieni, in urma controlului la Raiffeisen Bank a fost semnat vineri si solicita bancii aducerea contractelor de credit la momentul anterior deciziei de a nu informa clientii cu privire la costurile creditului si sa propuna un nou grafic de rambursare. Directorul general al ANPC Paul Anghel a declarat pentru News.ro ca la acest moment exista o problema de imagine pentru intreg sistemul bancar si ca bancile trebuie sa isi modifice atitudinea si abordarea fata de clienti. Banca, la randul sau, a anuntat ca va contesta masura in justitie.Graficul de rambursare va trebui sa se raporteze la conditiile de la momentul semnarii contractului. Ordinul poate fi contestat in termen de 30 de zile la instanta de contencios administrativ.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a amendat Raiffeisen Bank cu 50.000 de lei pentru practici incorecte, pentru ca banca ar fi incalcat Legea 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte pentru creditele in franci elvetieni acordate inainte de criza, in ceea ce priveste modul de calcul al dobanzilor.Potrivit ANPC, Raiffeisen a prezentat un produs cu o dobanda favorabila, pe care apoi a crescut-o de la 4,9% la 5,9%.Autoritatea considera ca banca a prezentat produsul ca fiind unul sigur, stabil, cu o dobanda mica, iar neinformarea corecta a consumatorilor de catre banca i-a determinat pe clienti sa ia o hotarare pe care altfel nu ar fi luat-o, adica sa se imprumute in franci elvetieni.Potrivit unui document publicat de Grupul clientilor cu credite in franci, amenda ANPC vine ca urmare a unor memorii trimise la Secretariatul General al Guvernului (SGG ) si la Administratia Prezidentiala."Referitor la sesizarile dumneavoastra transmise catre Secretariatul General al Guvernului, respectiv catre Administratia Prezidentiala, redirectionate catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si inregistrate cu nr. 6819/17.08.2017 si 6.834/17.08.2017 formulate impotriva Raiffeisen Bank, va informam faptul ca, din verificarile efectuate, echipa de control a identificat incalcari ale Legii 363/2007 privind practicile comerciale incorecte, motiv pentru care operatorul economic a fost sanctionat contraventional, fiind dispusa masura de incetare a practicilor comerciale incorecte. Mentionam faptul ca operatorul economic de servicii financiare isi rezerva dreptul de a contesta la instanta competenta sanctiunea si masura dispusa", se arata in raspunsul ANPC catre Grupul clientilor cu credite in CHF.Banca, la randul sau, a anuntat ca va contesta masura in justitie."Raiffeisen Bank apreciaza ca neintemeiata concluzia ANPC conform careia banca a avut practici comerciale incorecte in relatia cu clientii care au contractat credite in CHF si sublinieaza cu toata responsabilitatea faptul ca, in activitatea sa, banca a respectat si respecta dispozitiile legale in vigoare.Reamintim opiniei publice faptul ca prevederile legale au suferit modificari multiple de-a lungul anilor, iar aprecierea practicii la un anumit moment trebuie analizata in raport cu dispozitiile legale in vigoare la acea data.Mentionam ca Legea 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii, act normativ care sta la baza incheierii procesului-verbal de catre ANPC a intrat in vigoare la inceputul anului 2008, in conditiile in care practicile analizate si sanctionate de catre ANPC vizeaza in mod preponderent anii 2006-2007. Prin urmare nu exista un temei legal care sa justifice sanctionarea noastra si din acest motiv vom contesta in instanta decizia ANPC." au mai declarat reprezentantii bancii.