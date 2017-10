Raiffeisen Bank anunta ca sistemul de carduri si call center-ul nu au functionat sambata dimineata din cauza unei pene de curent

"La producerea penei de curent, urmata de fluctuatii de tensiune, comutarea automata pe generatoare nu a functionat din cauza defectarii unor componente de automatizare. O serie de componente au trebuit inlocuite si respectiv repornite manual. Evenimentul a fost coroborat si cu un proces de inchidere de zi. Planul de continuitate a fost activat, etapele de actiune si implementare trebuie insa parcurse progresiv indiferent de presiunea de timp, pentru ca datele si tranzactiile clientilor nostri sunt prioritare", au aratat reprezentantii Raiffeisen Bank.Banca a reusit sa remedieze problema in cazul sistemelor de carduri si a call center-ului in jurul orei 9.Ulterior, in jurul orei 10:00, site-ul bancii a redevenit functional. Banca lucreaza in prezent pentru a remedia problemele in ceea ce priveste aplicatiile de internet si mobile banking.Raiffeisen Bank este a patra banca din Romania din punct de vedere al activelor, cu o cota de piata de 8,49% la finalul anului trecut, fata de 8,4% in 2015, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei.