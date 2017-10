Leul se apropie tot mai mult de pragul de 4.6 unitati pentru un euro. Economistii BCR anticipeaza un curs de 4.62 de lei/euro pentru finalul acestui an

Cotatia medie a tranzactiilor pe perechea euro/leu a fost calculata luni la 4.5988, marginal depreciata fata de vineri, in vreme ce fata de dolar leul a pierdut de vineri pana luni circa doi bani, ajungand la 3.91 lei/usd (de la 3.89 lei/usd, cat fusese vineri). Leul se apropie asimptotic de pragul psihologic de 4.6 lei/ euro, prag care fusese pana acum aparat de Banca Nationala. Intr-un raport publicat luni, economistii BCR spun ca isi mentin prognoza EURRON de 4,62 pentru decembrie 2017.Potrivit economistilor citati, leul romanesc si-a redus performantele de la inceputul anului 2017 si asta din cauza riscurilor pe care investitorii le vad in Romania: largirea treptata a deficitelor de cont curent si a celui bugetar. Trendul s-ar putea inversa in 2018, mai considera economistii BCR, odata cu plauzibila crestere a ratei dobanzii de politica monetara de catre BNR, pe fondul presiunilor inflationiste. Daca dobanda cheie va urca la 2,25%, va fi probabil cea mai ridicata in regiune (in termeni nominali ) si ar slabi presiunea asupra leului, permitandu-i acestuia sa fluctueze in intervalul 4,58-4,62 cel putin pana la sfarsitul primului trimestru.Intr-un alt rport, publicat tot luni, economistii de la Piraeus spun ca asteptarile generale sunt ca Banca Centrala Europeana sa anunte ca va reduce achizitiile lunare de active financiare cu 25-30 miliarde de euro incepand din luna ianuarie 2018. "In timp ce tensiunile se acumuleaza in Catalonia si transpar usor pe piete, victoria lejera in alegeri ale premierului japonez Abe, mai ales pe baza succesului politicilor sale economice, a adus un val de optimism.", se arata in raport.Jucatorii din piata au considerat ca victoria in alegeri a actualului prim ministru japonez va aduce continuarea relaxarii politicii fiscale ceea ce a condus la slabirea yenului fata de USD. Moneda unica a scazut fata de dolar, probabil si sub influenta incertitudinilor privind Catalonia si este in momentul redactarii la USD 1.1745/EUR."Ministerul finantelor intentioneaza sa imprumute luni trei sute milioane lei in obligatiuni de stat cu maturitate de trei ani. Ne asteptam ca randamentul maxim acceptat (in caz ca va exista) sa fie usor peste 2.65%", mai arata autorii raportului citat.Preturile metalelor pretioase au scazut in dimineata de luni, rezultatul alegerilor anticipate din Japonia determinandu-i pe investitori sa creasca ponderea activelor mai riscante in portofoliu. Aurul se tranzactioneaza nu departe de minimumul ultimelor doua saptamani atins in cursul diminetii la 1,273.61 dolari pe uncie, argintul a scazut sub 17.00 dolari pe uncie, platina a coborat la 914.00 dolari pe uncie, iar paladiul s-a mentinut la 965.00 dolari pe uncie.