Preturile apartamentelor au crescut intr-un an cu peste 9%. Sa ne uitam la cifre, judet cu judet si sa incercam sa intelegem

Unde se produce aglomeratia?

1. Presiunea preturilor la apartamente si-a cam atins apogeul in anumite zone (vezi Clujul) si s-ar putea sa asistam in curand la corectii de pret. In altele, preturile vor mai urca pe termen scurt, dar o corectie tot va avea loc (intre 6 luni si doi ani, in functie de judet)

2. Datele de mai sus mai trebuie combinate cu cele legate de piata muncii si de migratia interna a romanilor. Adica de cei care aleaga sa se stabileasca din judetul Vaslui in Bucuresti, in speranta unui venit viitor cat mai bun. Bucuresti, Cluj, Timisoara, Sibiu sunt inca "magneti" pentru cei in cautarea unui loc de munca platit decent.

3.Pe langa oferta si cererea de locuinte venita in mod natural, mai avem de-a face si cu usoare "denaturari" ale pietei. Mai zilele trecute, un economist sef al unei banci de top din Romania, imi povestea ca la o intalnire cu investitorii locali, acestia l-au asaltat cu intrebari legate de modul in care ar trebui sa-si investeasca banii. Evident, bancherul i-a intrebat despre ce sume de bani discuta, iar investitorii locali (mici patroni bine conectati politic sau abonati la contractele cu Statul) au avansat sume de 500.000- 1.000.000 de euro. Cu alte cuvinte, preturile de pe piata imobiliara trebuie sa ia in calcul si economia gris, care urca artificial preturile, pentru ca banii sa poata fi spalati.

4. Sunt cateva judete in care ritmul de construire al apartamentelor noi se apropie lejer de perioada 2007-2008. Stiti cum se zice: euforia e contagioasa, in vreme ce depresia e individuala Sfatul meu e sa ocoliti acele judete intrucat marile caderi de preturi acolo vor avea loc. Deocamdata atat. In perioada urmatorare intentionez sa revin cu calcule mai detaliate pe acest subiect care nu doar ca imi confirma micile teorii, dar le si anticipeaza.



Pretul proprietatilor rezidentiale din Romania a crescut cu 9,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui anunt facut luni de Eurobank Property Services S.A. (EPS), o subsidiară a grupului Eurobank (care detine la noi Bancpostul). Sase din cele opt regiuni ale Romaniei si-au continuat tendinta de crestere trimestriala a preturilor, in timp ce doar doua au evoluat negativ. "Indicii celor mai mari 11 orase din Romania prezinta in general o performanta trimestriala stabila, cu fluctuatii care par a constitui mai degraba corectii pe termen scurt. Municipiile Galati, Constanta, Braila, Craiova si Oradea prezinta in medie o tendinta trimestriala ascendenta de 4%, in timp ce Ploiesti, Brasov, Timisoara si Bucuresti au avut o crestere medie de sub 1%.Pretul proprietatilor noi din Bucuresti a continuat si el cresterea de la an la an, cu peste 2,3%, contribuind la cresterea de 3,1% a proprietatilor noi la nivel national", mai arata oficialii EPS. Sa ne uitam insa putin pe numarul locuintelor din Romania si pe cel al persoanelor care le ocupa. Judet cu judet.Numerele arata cam asa: in Romania sunt 8,72 milioane de locuinte. Dintre acestea, ocupate sunt 7,2 milioane, restul fiind libere (fie propuse pentru inchiriere, fie sunt resedinta secundara/casa de vacanta etc). In cele 7.2 milioane de locuinte ocupate, locuiesc 7.47 milioane de familii. Aceste familii sunt formate din cele 19 milioane de romani, cati am mai ramas. Sunt locuinte in care traiesc doua sau trei "nuclee" familiale, adica generatia bunicilor, a parintilor si a copiilor (copilului, daca e doar unul).Cea mai mare inghesuiala e in Ilfov, adica in jurul Capitalei. Asta daca ne uitam la numarul familiilor raportat la numarul locuintelor. Cu cat inghesuiala e mai mare cu atat preturile vor avea o tendinta de crestere.Daca te uiti la inghesuiala personrsoanelor care impart aceeasi locuinta, avem graficul de mai jos:De cealalta parte, avem un urias numar de locuinte ramase neocupate si care pot sau ar putea face parte din oferta imobiliara, conform graficului de mai jos: