Barometrul industrial: In industrie a crescut activitatea, dar nu si optimismul managerilor

Volumul productiei arata o crestere semnificativa de la 56 la 64 de puncte si o revenire la varful inregistrat in martie

Stocurile au urcat timid de la 41 la 43, dar au ramas in zona de contractie (sub 50).

Comenzile noi au progresat de la 55 in august la 62 in septembrie. Un salt destul de

Comenzile pentru export au "sarit" cel mai sus. De la un nivel slab de 46 de puncte in august, la 59 in septembrie. Totusi, performanta e inca modesta fata de 69 in martie si 64 in mai a.c.



Importurile de materii prime s-au oprit din scadere si au urcat de la 53 in august la 61 in septembrie, cu 3 puncte peste media perioadei ianuarie-august 2017.



Indicatorul ratei de ocupare a ramas la pragul dintre expansiune si contractie - 51 de puncte, fata de 52 in august. Activitatea mai mare in industrie va fi realizata probabil cu acelasi numar de salariati, cel putin pe termen scurt.

Costurile de productie au crescut sensibil in ultimele 3 luni, de la un scor de 58 in iulie, 63 in august si 69 in septembrie. Observam o crestere mai mare a indicatorului de costuri (69) decat a indicatorului care masoara volumul productiei (64). Deci costurile cresc mai puternic decat productia.

Preturile incasate de firme pentru produsele si serviciile lor se afla cu numai un punct peste scorul din august, 58 fata de 57 in luna precedenta. In timp ce costurile par sa creasca, incasarile tind sa stagneze

Cheltuielile de capital au iesit putin din cvasi-letargie urcand de la 52 in august la 56 in septembrie. Probabil ca intensificarea relativ brusca a activitatii creeaza o oarecare presiune care determina firmele sa aloce fonduri pentru innoiri de echipamente sau extinderi de capacitate.

Indexul de optimism este la 59 de puncte fata de 60 in august si sub media lunilor ianuarie-august 2017 (63). Valoarea indexului rezulta din agregarea asteptarilor distincte ale managerilor privind cererea, productia si incasarile viitoare. Este interesant ca increderea in viitor poate fi relativ insensibila la schimbarile de activitate curenta. Probabil ca asteptarile managerilor sunt in mare masura influentate de factori din afara activitatii firmelor pe care le conduc. Pe de alta parte, o activitate mai intensa nu produce incredere in viitor decat daca ritmul se mentine cel putin 3-4 luni la rand.

In luna septembrie, activitatea in industrie s-a inviorat vizibil. Majoritatea indicatorilor masurati (sapte din unsprezece) arata cresteri, uneori substantiale. Activitatea mai mare a influentat urcarea costurilor de productie si expansiunea importurilor de materii prime. Dar nu a imbunatatit si optimismul sefilor de firme. In fiecare luna, IRSOP si SNSPA intreaba un esantion de manageri daca in firma lor, productia, comenzile, stocurile, angajarile si alti parametrii au crescut sau au scazut fata de luna precedenta. Un index bazat pe raportul net dintre raspunsuri semnaleaza expansiune daca trece de 50 de puncte si contractie daca scade sub 50.PRODUCTIACEREREAputernic, probabil si pe fondul incheierii perioadei de vacanta.FORTA DE MUNCACOSTURI SI VENITURIINVESTITIIASTEPTARILE