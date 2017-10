Economisim foarte putin fata de ceilalti europeni (doua salarii si jumatate) si nici nu gandim pragmatic la cati bani am putea castiga

In medie romanii au economii in banci echivalentul a aproximativ 2.64 salarii, nivel similar cu cel din Ungaria dar mult mai mic decat cel din Croatia sau Cehia

In Romania nivelul total al investitiilor pe cap de locuitor in fonduri ajunge doar la nivelul a sub trei patrimi dintr-un salariu mediu lunar! In Ungaria apetitul investitional este mult mai mare, nivelul total al investitiilor pe cap de locuitor ajungand la peste doua salarii medii, in timp ce in Polonia acesta depaste nivelul de 1.7 salarii medii.

Economiile romanilor in depozite bancare se situeaza la un nivel de 37.10 miliarde Euro in timp ce investitiile in fonduri ale persoanelor fizice insumeaza 4 miliarde Euro. In aceste conditii investitiile in fonduri ale persoanelor fizice reprezinta nici 11% din totalul depozitelor romanilor

La sfarsitul trimestrului III al anului curent, activele nete au depasit 45,1 miliarde RON, dintre care 26 miliarde apartin fondurilor deschise de investitii, la care se adauga 19,2 miliarde apartinand fondurilor inchise de investitii (in principal SIF-urilor si Fondului Proprietatea).

Activele nete ale fondurilor deschise de investitii, apartinand unui numar de 329.678 de investitori, au crescut cu 6,5% in ultimele 12 luni si cu 2,4% in ultimul trimestru. Subscrierile nete au crescut cu fiecare nou trimestru in 2017, cumuland pana in septembrie aproape 1 mld RON.

Datele statistice releva o crestere a interesului investitorilor fata de fonduri cu componenta de actiuni in portofolii.¬Unii dintre investitori au devenit mai curajosi, apetitul lor fata de risc fiind intr-o usoara crestere, fapt sustinut atat de intrarile nete importante din acest an, in valoare absoluta dar mai ales relativa (procentual, raportat la active), cat si de un plus de 3.383 de investitori in fondurile multi-active (in ultimele 12 luni) la care se adauga 1.643 in cele de actiuni. (Jan Pricop, Director executiv AAF:)



Piata fondurilor de investitii din Romania are in continuare un potential foarte mare de dezvoltare tinand cont de nivelul scazut de penetrare a fondurilor de investitii in nivelul total al economisirii. Cresterea nivelului de educatie financiara va facilita intelegerea si va creste atractivitatea fondurilor de investitii ca solutie de economisire pe termen lung. (Dan Popovici)



In Romania, un depozit bancar mediu este echivalentul a 2.6 salarii, in vreme ce croatii si cehii au in contul de economii cate 8 salarii, au aratat marti reprezentantii Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF), in cadrul unei intalniri cu reprezentantii presei economice. Lucrul poate parea paradoxal, cata vreme dobanda medie la depozite (potrivit datelor BNR) este de 0.5%, ceea ce inseamna ca la o inflatie de 3% (pe unde se situeaza asteptarile majoritatii analistilor pentru anul viitor), banii depusi in depozite aduc pierderi, nu castiguri. Pe scurt, economisim foarte putin fata de restul europenilor si nici nu ne gandim pragmatic la randamentele pe care ni le pot aduce banii pusi deoparte.Daca, asa cum spuneam mai sus, "strangem" cam 2.6 salarii medii bani pentru zile negre, pe zona fondurilor de investitii alocarile sunt echivalente cu 0.65% din salariul mediu. "Inflatia ar putea depasi 3.5% si orice plasament in depozite bancare sub 1% este erodata de inflatie, devenind o pierdere. E de datoria noastra sa transmitem oamenilor ca vom sta intr-o perioada de randamente negative ale depozite bancare pentru ca oamenii sa isi caute poata cauta alte forme de plasament", a spus marti Dan Popovici, membru in boardul AAF si director general al OTP Asset Management.Explicatiile tin de cultura economisirii in Romania, de educatia financiara precara a romanilor, de faptul ca jumatate din populatie traieste in mediul rural, dar o parte din vina o poarta si reprezentantii fondurilor de investitii, care (cu foarte rare exceptii) nu s-au obosit sa comunice in sensul de a explica avantajele unor astfel de investitii.Un alt obstacol ar mai putea fi si gradul ridicat de birocratie din Romania care, alaturi de supra-reglementarea instituita de ASF (sau de normele europene, cum vreti) fac putin prietenoase aceste fonduri.A-ti depune o parte din bani in fondurile de investitii e o decizie care vine ori din proprie initiativa ( ai auzit de ele, ai niste bani economisiti si iti propui sa incerci) fie la recomandarea unui functionar bancar, dornic sa promoveze un produs al unui fond parte a grupului bancar in care lucreaza. Iar investitorii in niciun caz nu fac parte din "millenialsi"."In Italia, 53% din activele fondurilor de investitii sunt detinute de persoane nascute inainte de 1964, iar acestia reprezentau 60% din totalul investitorilor. Din observatiile personale pe clientii nostri, varsta la care romanii fac investitii e undeva intre 44-50 de ani si cred ca asa e in toata Europa, pentru ca banii alocati investitiilor vin ca urmare a reusitei de a pune deoparte niste bani", a mai spus marti vicele AAF."Cand esti tanar, faci cheltuieli. Iei credite ca sa-ti cumperi o casa, sa-ti intemeiezi o familie samd. Abia dupa anumita varsta reusesti sa pui deoparte niste bani si sa te gandesti la investitii., a explicat si Radu Hanga, presedintele Asociatiei.Ce au mai spus marti, reprezentantii AAF. :