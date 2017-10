Negociatorul-sef al PE pentru bugetul UE: Guvernul de la Bucuresti risipeste banul public din cresterea economica

Corespondenta de la Strasbourg

In primul rand, ia bani de la investitii si ii pune la consum. La anul, cand sunt fonduri eropene si cand ma astept sa curga, Guvernul va trebui sa puna suficienti bani pentru cofinantare, pentru investitii in bugetul national.

A doua greseala: avem vremuri bune, crestere economica buna. Trebuie folosite aceste vremuri bune penru a ne reforma economia, pentru a o face mai competitiva. Guvernul nu ia nicio masur de reforma.

A treia greseala pe care o face: incaseaza bani cu doua maini si ii cheltuie pe toti cu trei maini, adica in ciuda unei cresteri economice largi, deficitul este in crestere".

"Actualul guvern aplica exact reteta econmica patentata de domnul Tariceanu in 2007-2008, cand la crestere de peste 5% aveam deficit de pete 5%. Consecinta am vazut-o: orice soc extern, orice criza venita din afara ne va lovi mult mai grav. Deci dupa crestere economica buna folosita pentru a risipi banul public urmeaza criza. De aceea este esential ca aceasta politica de la Bcuresti sa fie intoarsa" - a spus Muresan, la Strasbourg, inainte de votul Parlamentului European asupra bugetului Uniunii Europene pe anul 2018.Potrivit europarlamentarului PMP, "Guvernul Romaniei face mai multe greseli simultan:In proiectul de buget al UE pe anul 2018, Comisia Europeana a propus cresterea cu 25% a resurselor pentru alimentarea fondurilor structurale si de coeziune destinate statelor mambre, pana la 47 de miliarde de euro, pentru a se asigura rambursarile de cheltuieli in proiectele europene."Am spus sa avem alocati suficienti bani pentru plati, pentru fonduri structurale si de coeziune. Banii trebuie sa fie in casa, disponibili pentru plati. Rata de absorbte a Romaniei a fost foarte mica in 2014, 2015, 2016 si pana acum in 2017. Ma astept ca din 2018 rata de absorbtie sa fie semnificativ mai mare fiindca acum ne-am acreditat autoritatile de management si noi trebuie sa avem bani in casa pentru a plati facturile imediat" - a mai spus Siegfried Muresan, care sustine propunerea CE, prin raportul sau.Parlamentul Europen urmeaza sa dea miercuri un vot asupra raportului lui Siegfried Muresan privind proiectul de buget al UE pe anul 2018.Romania a incheiat trimestrul II din 2017 cu un deficit de 4,1%, cel mai mare din Uniunea Europeana, potrivit estimarilor ajustate sezonier, publicate marti de Eurostat.Institutul european de statistica a revizuit si cifra pentru trimestrul I, la -3,6%, fata de precedenta estimare de 3,2%.