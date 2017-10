MFP: Disponibilitatile aflate in soldul contului curent general al trezoreriei acopera actualmente peste 6 luni de necesar brut de finantare

"Ministerul Finantelor Publice (MFP) a respins ofertele dealerilor primari la ultimele 6 licitatii de titluri de stat organizate in luna octombrie, intr-un context caracterizat de cresterea temporara a ratelor dobanzilor din piata monetara. Acest fapt a influentat si nivelul randamentelor titlurilor de stat", se arata intr-un comunicat al MFP transmis miercuri.MFP a acoperit in mare parte nevoile de finantare prevazute pentru anul 2017, implementand planul de finantare aferent anului 2017, printr-o distribuire uniforma a imprumuturilor de-a lungul anului, in vederea evitarii acumularii unui necesar de finantare foarte mare pe perioade scurte de timp. In aceste conditii, nivelul disponibilitatilor in lei si in valuta la dispozitia trezoreriei statului, aflate in soldul contului curent general al trezoreriei, acopera actualmente peste 6 luni de necesar brut de finantare, se mai arata in comunicat."Astfel, in vederea asigurarii necesarului de finantare ramas pentru anul 2017, MFP va avea in vedere, in continuare, o politica de finantare care sa limiteze eventualele efecte negative asupra conditiilor de finantare care s-ar putea materializa in cresterea randamentelor titlurilor de stat", conchid autorii comunicatului.