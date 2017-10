Federatia Europeana a Bancilor pentru Locuinte isi va desfasura adunarea anuala la Bucuresti. Vor fi prezenti reprezentantii a 20 de banci din 7 state

Scurt istoric al sistemului economisire - creditare (Bauspar)

Adunarea anuala a Federatiei Europene a Bancilor pentru Locuinte va avea loc la Bucuresti, in perioada 2-3 noiembrie 2017 si va reuni reprezentantii a circa 20 de institutii bancare din: Austria, Belgia, Republica Ceha, Germania, Ungaria, Romania si Slovacia. Federatia Europena a Bancilor pentru Locuinte (European Federation of Building Societies) este o asociatie de institutii de credit care sprijina si incurajeaza finantarea de locuinte, membrii sai avand o cota de piata considerabila in finantarea de locuinte. Pe pietele relevante, unde sistemul functioneaza cu succes de peste jumatate de secol, cota de piata a bancilor pentru locuinte este in jur de 30% din totalul finantarilor imobiliare."Peste 40 de milioane de europeni utilizeaza produsul Bauspar si beneficiaza de avantajele sale, 500.000 dintre acestia sunt romani. Experienta tarilor europene (Germania, Austria, Cehia, Slovacia etc.) demonstreaza ca sistemul de economisire-creditare este o solutie sustenabila pentru imbunatatirea conditiilor locative ale familiilor cu venit mediu si sub mediu. Sistemul Bauspar genereaza efecte sociale importante pentru ca investitiile ce vizeaza imbunatatirea conditiilor locative reprezinta un motor de crestere economica si un factor important de creare de locuri de munca (in constructii si domeniile conexe). Consideram ca in Romania exista un potential de crestere substantiala a sistemului de economisire-creditare in urmatorii ani, la un nivel de penetrare comparabil cu cel al altor tari europene", a declarat Jan Jenicek, presedintele EFBS.Bancile membre ale European Federation of Building Societies au active ce insumau, la finele anului 2016, peste 265 miliarde EUR.Federatia Europeana a Bancilor pentru Locuinte (European Federation of Building Societies) a fost fondata la 29 august 1962 si a fost una dintre primele federatii de credit la nivel european.Printre obiectivele Federatiei Europene a Bancilor pentru Locuinte se numara promovarea ideii de casa in proprietate, schimbul de experienta intre membrii sai in domeniul finantarii locuintelor si politica de locuinte, economisirea responsabila si reprezinta interesele membrilor sai in relatia cu institutiile Uniunii EuropeneEFBS este "vocea" finantarii europene de locuinte. Federatia pune accentul pe finantarea de locuinte cu o baza stabila de capital, care s-a dovedit a fi robusta in perioada de criza.Sistemul Bauspar a avut un aport deosebit la reconstruirea Europei in anii 1950. Sistemul de economisire-creditare a oferit "cadrul de lucru" institutional pentru a ajuta intr-o perioada in care alte resurse financiare erau limitate sau foarte scumpe. Bancile de locuinte ofera credite ipotecare sigure, restrictioneaza dobanzile si impart riscurile.Principiile fundamentale ale sistemului de economisire-creditare sunt simple. Intai clientul Bauspar economiseste, apoi banca acorda credite pentru domeniul locativ din fondul economisit acelor clienti care isi doresc acest lucru si care sunt eligibili. Prin urmare, nu este surprinzator faptul ca bancile pentru locuinte din Austria si Germania au avut un rol cheie in reconstruirea locuintelor in acea perioada.Un sistem Bauspar bine dezvoltat contribuie la stabilitatea economica datorita modelului de afaceri anti-ciclic. Functia de stabilizare s-a demonstrat din nou in cadrul crizei financiare mondiale din 2007 - 2008. In timp ce alti creditori erau ingrijorati cu privire la lipsa de fonduri sau de problemele privind imprumuturile in alta valuta, bancile de locuinte au putut oferi imprumuturi clientilor.Economiilor emergente le este recomandat sa sustina dezvoltarea si extinderea unui astfel de sistem. Elemente importante pentru sustinerea acestora sunt reprezentate de accesibilitatea sistemului Bauspar pentru toate segmentele de populatie, inclusiv pentru cei cu venituri medii sau sub-medii, precum si faptul ca guvernul ofera o prima atractiva pentru depuneri, iar aceasta prima este acordata tuturor, indiferent de varsta.