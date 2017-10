Raport extrem de dur al Comisiei Europene: Autoritatile romane nu intentioneaza sa actioneze potrivit recomandarilor facute/Pentru TVA split am sugerat obtinerea unei derogari. Finantele au spus ca informatiile noastre nu sunt exacte

"Intelegerea noastra este ca autoritatile romane nu intentioneaza sa actioneze potrivit recomandarilor facute. Ministrul Finantelor a confirmat ca obiectivul pentru 2017 ramane un deficit bugetar nominal de 3% din PIB, in timp ce o ajustare structurala in 2017 nu reprezinta o prioritate. Rectificarea bugetului, adoptata de guvern la mijlocul lunii septembrie 2017, mentine tinta de deficit la 2,96% din PIB, in timp ce proiectia macroeconomica s-a imbunatatit. Aceastacifra indica o deteriorare a deficitului structural in comparatie cu cel prevazut in bugetul initial din 2017, care planificase deja o orientare fiscala expansionista. Ministrul Finantele a sustinut ca recomandarea SDP a venit la sfarsitul anului, lasand un spatiu limitat de manevra aplicarii ajustarii structurale recomandate. Rectificarea bugetara recenta ridica, de asemenea, ingrijorari cu privire la calitatea finantelor publice.

In ceea ce priveste structura bugetara, R omania a adoptat politici care sporesc consumul pe termen scurt (reduceri de impozite indirecte, cresteri ale salariile din sectorul public) si care sunt dificil de inversat, mai degraba decat politici care sa vizeze stimularea pe termen lung a cresterii economica (cum ar fi imbunatatirea absorbtiei fondurilor UE sau cresterea calitatii investitii publice).



. Conform previziunilor Comisiei, in scenariului in care actualele politici raman la fel, deficitul global ar urma sa creasca in 2018, la un nivel substantial mai mare de 3% din PIB, determinat de cresteri semnificative ale salariilor publice.



Autoritatile intentioneaza sa transfere in totalitate contributiile sociale catre angajati, in scopul de a atenua impactul fiscal al Legii salarizarii unitare. Guvernul intentioneaza sa insoteasca aceasta schimbare cu o reducere a ratei contributiilor sociale totale, de la actual 22,75% pentru angajatori si 16,5% pentru salariati pana la 36% pentru angajati si reducerea impozitul pe venit de la 16% la 12% sau chiar 10%.



De asemenea, guvernul are in vedere o reversare a reformei sistemului de pensii din 2008, care a introdus al doilea pilon de pensii. Autoritatile au in vedere o reducere a nivelului transferul contributiilor sociale, care, potrivit Sistemului European de Contabilitate (ESA) este clasificata in afara administratiei publice. Aceste transferuri se ridica la aproximativ 0,8% din PIB anual. O astfel de masura ar reduce deficitul fiscal pe termen scurt. Cu toate acestea, castigul fiscal s-ar risipi pe termen lung. In plus, o astfel de inversare ar putea avea implicatii negative pentru viabilitatea sistemului de pensii si pentru dezvoltarea pietelor de capital. Misiunea a avertizat impotriva adoptarii unor modificari profunde la sistemul de pensii in graba si fara o analiza adecvata doar din motivul de a reduce deficitul pe termen scurt. Nationalizarea activeleor acumulate pe Pilonul II nu pare sa fie luata in considerare in acest moment.



. Banca Nationala a Romaniei a confirmat politica fiscala prociclica, acest lucru intarind preocuparile Comisiei cu privire la actualul mix de politici.



Romania se afla in mijlocul unei mari cresteri economica, acesta fiind momentul ideal pentru a reconstrui tampoane fiscale pentru un moment in care cresterea va incetini. Cu toate acestea, pozitia fiscala a Romaniei a fost extrem de expansionista si, din aceasta perspectiva, politica fiscala a Romaniei pare imprudenta.

Din cauza abaterii semnificative de la obiectivul bugetar pe termen mediu (OTM) in 2016, Comisia Europeana a lansat in primavara acestui an procedura de deviere semnificativa (SDP) pentru tara noastra. Deficitul structural al Romaniei a crescut la 2,5% din PIB in 2016, de la mai putin de 1% in 2015, ca urmare a reducerilor semnificative ale impozitelor indirecte si a cresterilor salariale in sectorul public. In consecinta, la 22 mai 2017, Comisia a emis un avertisment Romaniei si a propus lansarea procedurii de deviere semnificativa. In recomandare, aprobata la 16 Iunie 2017, Consiliul a cerut Romaniei sa ia masuri pentru a se asigura ca rata nominala de crestere a cheltuielilor publice nu va depasi 3,3% in 2017. Aceasta crestere ar corespunde unei ajustari structurale anuale de 0,5% din PIB, ceea ce reprezinta efortul minim necesapentru incadrarea in Pactulu de stabilitate si crestere (SGP). Misiunea Comisiei s-a intalnit cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei Romania Mugur Isarescu, membri ai Consiliului Fiscal din Romania si membri ai Consiliului de Administratie si cu cei ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului Romaniei. Constatarile misiunii