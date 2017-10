Oficiali Raiffeisen: Daca am aplica ordinul ANPC, 70% dintre clientii bancii ar plati dobanzi mai mari decat in prezent

Context:

"Iin eventualitatea improbabila in care ordinul ANPC ar fi interpretat in sensul aducerii dobanzilor din anumite contracte la valoarea procentuala din contractul initial, peste 70% dintre clientii cu credite garantate cu ipoteca acordate in perioada 2006 - 2010 ar trebui sa plateasca dobanzidecat platesc astazi", se arata intr-un comunicat transmid joi re reprezentantii Raiffeisen Bank. "Consideram ca este putin probabil ca Agentia Nationala pentru Protectia Consumatorilor sa intentioneze ca un numar semnificativ de consumatori sa plateasca mai mult pentru rambursarea creditelor contractate", se mai arata in comunicat.Ordinul ANPC, asa cum a fost formulat, solicita sa incetam practica "de a nu informa in prealabil consumatorii despre viitoarele costuri ale produsului financiar". In opinia noastra, toate costurile aferente contractului de credit sunt deja cuprinse in clauzele contractuale. Prin urmare, cerinta cuprinsa in ordin este indeplinita, conchid autorii comunicatului.Raiffeisen Bank va solicita instantelor competente suspendarea ordinului si respectiv anularea sanctiunii (amenzii) aplicate de ANPC, deoarece consideram sanctiunea neintemeiata.Ordinul ANPC cu privire la creditele in franci elvetieni, in urma controlului la Raiffeisen Bank a fost semnat vineri si solicita bancii aducerea contractelor de credit la momentul anterior deciziei de a nu informa clientii cu privire la costurile creditului si sa propuna un nou grafic de rambursare. Directorul general al ANPC Paul Anghel a declarat pentru News.ro ca la acest moment exista o problema de imagine pentru intreg sistemul bancar si ca bancile trebuie sa isi modifice atitudinea si abordarea fata de clienti. Banca, la randul sau, a anuntat ca va contesta masura in justitie.Graficul de rambursare va trebui sa se raporteze la conditiile de la momentul semnarii contractului. Ordinul poate fi contestat in termen de 30 de zile la instanta de contencios administrativ.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a amendat Raiffeisen Bank cu 50.000 de lei pentru practici incorecte, pentru ca banca ar fi incalcat Legea 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte pentru creditele in franci elvetieni acordate inainte de criza, in ceea ce priveste modul de calcul al dobanzilor.Potrivit ANPC, Raiffeisen a prezentat un produs cu o dobanda favorabila, pe care apoi a crescut-o de la 4,9% la 5,9%.Autoritatea considera ca banca a prezentat produsul ca fiind unul sigur, stabil, cu o dobanda mica, iar neinformarea corecta a consumatorilor de catre banca i-a determinat pe clienti sa ia o hotarare pe care altfel nu ar fi luat-o, adica sa se imprumute in franci elvetieni.