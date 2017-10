Ce inseamna pentru salariati si angajatori revolutia fiscala anuntata de Guvern? Vezi cu cat vor ramane in mana in 2018 cei platiti cu salariul minim si cei care au 3000 de lei brut

1. Impozitul pe venit se reduce de la 16% la 10% pentru următoarele categorii de persoane/venituri: salariati, pensionari, PFA, drepturi de autor și cabinete individuale (avocați, medici, notari), chirii, dobânzi, arendă, premii, activități agricole, investiții și venituri din alte surse.

2. Reducerea contribuțiilor sociale și trecerea acestora de la angajatori la angajați. Nivelul contribuțiilor scade cu 2 puncte procentuale, astfel că din totalul de 39,25% contribuții plătite la un salariu brut, se vor plăti 37,25%. Din totalul de 22,75% contribuții datorate de angajator, 20 de puncte se transferă către salariat. În total, din salariul brut, 35% vor fi contribuții reținute de angajator în numele salariatului iar contribuțiile rămase în sarcina angajatorului, respectiv 2,75% (după transferul de 20 puncte la salariat), scad la 2,25% și vor acoperi riscurile de șomaj, accidente de muncă, concediu medical, creanțe salariale. Acestea din urmă vor fi cuprinse într-o singură contribuție, care se va numi contribuție asiguratorie pentru muncă.

3. Din cele 9 contribuții plătite în prezent de salariat și angajator vor rămâne doar trei: Contribuția pentru pensie (CAS) – plătită pentru salariat, Contribuția pentru sănătate (CASS) – plătită pentru salariat si Contribuția asiguratoare pentru muncă – suportată de angajator.De asemenea, scad contribuțiile pentru condițiile la pensie pentru condiții deosebite sau speciale de muncă



4. Pentru activitățile independente (medicii, avocații, notarii, jurnaliștii, scriitorii, artiștii etc.), nu se vor mai datora contribuții sociale raportate la sumele obținute din aceste activități. Aceste contribuții se vor calcula la nivelul salariului minim pe economie.

5. Creșterea deducerilor personale pentru cei cu salarii mici cu peste 60%. Pentru cei cu salariul minim și care nu au persoane în întreținere deducerea personală crește de la 300 lei la 510 lei. Pentru fiecare persoană aflată în întreținere, deducerea crește de la 100 lei la 160 lei;

6. Majorarea plafonului pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor, de la 500.000 de euro la 1 milion euro și includerea în acest sistem de impozitare a tuturor contribuabililor care desfașoară activități exceptate în prezent . Se modifica definitia microintreprinderii de la art 47 din Codul fiscal.

7. Salariul minim pe economie se majoreaza de la 1.450 la 1.900 de lei, incepand cu 1 ianuarie 2018

8. indemnizatia minima de crestere a copilului creste la 1.250 lei fata de 1.233 lei in prezent, de la 1 ianuarie 2018. In acest scop, indemnizatia de crestere a copilului nu va mai fi raportata pe viitor la salariul minim ci la indicele social de referinta, care este azi 500 de lei, iar indemnizatia minima va fi de doua ori si jumatate ISR

9. contributia pentru Pilonul II de pensii scade de la 5,1% in prezent la 3,7%.



Cum se vor schimba salariile nete fata de sistemul actual?

In cazul salariului minim

Sa luam acum un salariu mediu brut de 3000 de lei. Acum si in 2018.

In primul rand, sa mentionam ca discutam despre un proiect care poate suferi modificari pana la forma finala care urmeaza sa apara in Monitorul Oficial. Iar istoria recenta ne-a demonstrat ca multe dintre ideile fiscale cu care s-a pornit la drum au fost fie abandonate, fie modificate radical, asa incat nu bagam mana in foc ca actualul proiect va fi dus pana la capat in actuala forma. Dar, in scenariul in care datele vor ramane cele anuntate de Guvern, am facut un calcul cu ajutorul unui consultant fiscal sa vedem daca un salariat pierde sau ramane cu mai multi bani in mana ca urmare a modificarilor fiscale anuntate. Si am luat doua situatii ipotetice: un salariat platiti cu salariul minim (acum si in 2018) si unul platiti cu 3000 de lei brut (in prezent si in 2018, pe noile reglementari).

Mai intai, o scurta recapitulare: Potrivit comunicatului postat pe site-ul Finantelor, avem de-a face cu urmatoarele 9 schimbari majore:

In cazul salariului minim

In cazul cresterii salariului minim de la 1450 la 1900, un salariat va lua in mana in plus anul viitor cu 98 de lei.

In prezent, un salariat platit cu salariul minim de 1450 de lei are un salariu net ("in mana") de 1065 lei.

Angajatul plăteşte la bugetele de stat 385 lei, iar costul total al angajatorului cu salariul este de 1783 de lei.

Din 2018, acel salariat ar lua in mana 1163 de lei.

Sa luam acum un salariu mediu brut de 3000 de lei. Acum si in 2018.

Din cate se poate observa, in acest din urma caz, salariul net - strict pe baza datelor oferite in prezent in proiectul MFP, salariatul ramane cu mai putini bani in mana. Si "pierde" 329 de lei.

Desigur, situatiile sunt diferite de la persoana la persoana, in functie de numarul de copii si de alte deduceri.

Calculele de mai sus au fost facute de Cornel Grama, consultant fiscal din Cluj si unul dintre fondatorii si administratorii Asociatiei "Tax Advisors" si al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 11.000 de membri.