Olguta Vasilescu: Contributiile la pilonul II de pensii NU se reduc. Anul acesta sunt 7 miliarde, anul viitor vor fi tot 7 miliarde deci nu este niciun fel de problema!

"Contributiile la pilonul II de pensii nu se reduc. Anul acesta sunt 7 miliarde care se livreaza catre Pilonul II, anul viitor vor fi tot 7 miliarde deci nu este niciun fel de problema. Avand in calcul ca va creste baza de impozitare si ca salariul brut creste cu 20%, e normal ca acest procent sa scada. Dar in valoare nominala e aceeasi suma. Iar temerile ca am proceda ca Ungaria, care a renuntat la Pilonul II sunt nejustificate!", a spus vineri ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la o conferinta organizata la sediul Reprezentantei Comisiei Europene."Programul de guvernare se va duce până la capăt. Eu nu am citit Raportul Comisiei Europene. Pot să vă spun că pe ministerul meu am stat de vorbă cu doamna comisar Marianne Thyssen (comisar pentru Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă n.r.) care este comisar pe probleme de muncă. Domnia sa ne-a felicitat pentru măsurile pe care le-am luat în acest an, în special pentru faptul că am depășit ținta de ocupare stabilită pentru România pentru anul 2020. Am ajuns deja la 70,5% ocupare a populației active și noi aveam prevăzut să atingem o țintă de 70% în 2020. De asemenea, ne-a felicitat pentru măsurile pe care le-am luat pentru reducerea sărăciei și chiar s-au înțeles foarte bine și acele treceri de contribuții de la angajator la angajat. Din punctul de vedere al Ministerului Muncii nu sunt niciun fel de probleme cu Comisia Europeană, ba dimpotrivă, aș putea spune, am fost felicitați", a spus, potrivit Agerpres, Lia Olguța Vasilescu, înainte de a intra la conferința.Cu privire la salariul minim, ministrul Muncii a spus că în Programul de guvernare era prevăzut ca, în acest an, salariul minim să crească de la 1.200 de lei, cât era la începutul anului, la 1.450 de lei, iar anul viitor urma să ajungă la 1.550 de lei."Dacă veți calcula cu ceea ce înseamnă întoarcerea sarcinii fiscale de la angajator la angajat veți vedea că este exact suma de 1.900 de lei pe brut pe care noi am anunțat-o ieri în ședința de Guvern", a afirmat Lia Olguța Vasilescu."Pensiile vor crește din luna iulie a anului viitor. Mai precis punctul de pensie va crește la 1.100 de lei. Așa cum anul acesta a crescut la 1.000 de lei tot în luna iulie și de asemenea, pensia minim garantată crește tot din iulie la 640 de lei așa cum anul acesta a crescut la 520 de lei, de la 400 de lei, cât era înainte să venim noi la guvernare", a spus Lia Olguța Vasilescu.Aceasta a mai declarat că există bani pentru toate măsurile, iar peste o săptămână, când va fi finalizat proiectul de buget, se va vedea că sumele se regăsesc în execuția bugetară pe anul viitor.