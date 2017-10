Bloomberg: Cum haosul politicilor din Romania ar putea deraia una dintre cele mai incinse economii din UE

Asta pentru ca guvernul Roman nu da toate detaliile modificarilor fiscale, chiar daca acestea sunt programate sa intre in vigoare la inceputul anului viitor. Clientii contabilei, mai ales antreprenori cu afaceri mici sau mijlocii, vor sa stie daca vor trebui sa-si reduca costurile sau sa concedieze angajati inainte de Craciun.“Guvernul a provocat haos anul acesta, anuntand unele masuri si apoi, doua saptmani mai tarziu, retragandu-le si anuntand altele. Cum pot companiile sa lucreze intr-o astfel de incertitudine?", afirma contabila.Schimbarile dese de macaz in politicile fiscale sunt doar o parte dintre obstacolele cu care se confrunta oamenii de afaceri la mai putin de un an dupa ce social-democratii s-au intors la putere.Partidul este deja la al doilea premier, iar predecesorul sau a provocat in ianuarie cele mai mare proteste de la caderea comunismului supa incercarea de a slabi lupta anti-coruptie, comenteaza Bloomeberg.Toate acestea in conditiile in care Romania este in plin boom: cresterea economica de 6,1 procente din trimestrul trecut fiind a doua cea mai mare din Uniunea Europeana, dupa Malta, iar somajul fiind al doilea cel mai mic din UE, dupa Ungaria.Dar motorul cresterii sunt pomenile guvernamentale care sufoca deficitul bugetar. Banca centrala a avertizat ca acest lucru este nesustenabil si planuieste sa majoreze ratele de dobanda.De asemenea, balmajelile din domeniul politicilor economice si instabilitatea politica genereaza efecte.Companiile straine investesc mai putin, iar obligatiunile si moneda nationala raman in urma tarilor din blocul estic. Economia ar putea sa fie in pragul unei scufundari.“Tensiunile politice din Romania si incertitudinile fiscale si-au spus cuvantul”, explica Viktor Szabo, care participa la supravegherea de datorii de 11 miliarde de dolari de pe pietele emergente la Aberdeen Asset Management Plc.“Cu economia atat de aproape de supraincalzire si cu politici neancorate in economie, este cea mai slaba veriga din Europa centrala si de est”, a adaugat acesta.