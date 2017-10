Adrian Benta, consultant fiscal: Calculele arata ca, la un salariu brut de 3000 de lei si la unul de 6000 de lei, salariile nete vor scadea cu 16.5% anul viitor

Cazul salariului de 6000 de lei

Context

1. Impozitul pe venit se reduce de la 16% la 10% pentru următoarele categorii de persoane/venituri: salariati, pensionari, PFA, drepturi de autor și cabinete individuale (avocați, medici, notari), chirii, dobânzi, arendă, premii, activități agricole, investiții și venituri din alte surse.

2. Reducerea contribuțiilor sociale și trecerea acestora de la angajatori la angajați. Nivelul contribuțiilor scade cu 2 puncte procentuale, astfel că din totalul de 39,25% contribuții plătite la un salariu brut, se vor plăti 37,25%. Din totalul de 22,75% contribuții datorate de angajator, 20 de puncte se transferă către salariat. În total, din salariul brut, 35% vor fi contribuții reținute de angajator în numele salariatului iar contribuțiile rămase în sarcina angajatorului, respectiv 2,75% (după transferul de 20 puncte la salariat), scad la 2,25% și vor acoperi riscurile de șomaj, accidente de muncă, concediu medical, creanțe salariale. Acestea din urmă vor fi cuprinse într-o singură contribuție, care se va numi contribuție asiguratorie pentru muncă.

3. Din cele 9 contribuții plătite în prezent de salariat și angajator vor rămâne doar trei: Contribuția pentru pensie (CAS) – plătită pentru salariat, Contribuția pentru sănătate (CASS) – plătită pentru salariat si Contribuția asiguratoare pentru muncă – suportată de angajator.De asemenea, scad contribuțiile pentru condițiile la pensie pentru condiții deosebite sau speciale de muncă



4. Pentru activitățile independente (medicii, avocații, notarii, jurnaliștii, scriitorii, artiștii etc.), nu se vor mai datora contribuții sociale raportate la sumele obținute din aceste activități. Aceste contribuții se vor calcula la nivelul salariului minim pe economie.

5. Creșterea deducerilor personale pentru cei cu salarii mici cu peste 60%. Pentru cei cu salariul minim și care nu au persoane în întreținere deducerea personală crește de la 300 lei la 510 lei. Pentru fiecare persoană aflată în întreținere, deducerea crește de la 100 lei la 160 lei;

6. Majorarea plafonului pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor, de la 500.000 de euro la 1 milion euro și includerea în acest sistem de impozitare a tuturor contribuabililor care desfașoară activități exceptate în prezent . Se modifica definitia microintreprinderii de la art 47 din Codul fiscal.

. Se modifica definitia microintreprinderii de la art 47 din Codul fiscal. 7. Salariul minim pe economie se majoreaza de la 1.450 la 1.900 de lei, incepand cu 1 ianuarie 2018

incepand cu 1 ianuarie 2018 8 .indemnizatia minima de crestere a copilului creste la 1.250 lei fata de 1.233 lei in prezent , de la 1 ianuarie 2018. In acest scop, indemnizatia de crestere a copilului nu va mai fi raportata pe viitor la salariul minim ci la indicele social de referinta, care este azi 500 de lei, iar indemnizatia minima va fi de doua ori si jumatate ISR

, de la 1 ianuarie 2018. In acest scop, indemnizatia de crestere a copilului nu va mai fi raportata pe viitor la salariul minim ci la indicele social de referinta, care este azi 500 de lei, iar indemnizatia minima va fi de doua ori si jumatate ISR 9. contributia pentru Pilonul II de pensii scade de la 5,1% in prezent la 3,7%.

Daca luam in calcul doua situatii, una in care salariatul castiga brut 3000 de lei si alta in care castiga brut 6000 de lei, in ambele cazuri schimbarile pe fiscalitate duc la reducerea salariului net ("in mana") cu 16,5%, explica pentru HotNews.ro consultantul fiscal Adrian Benta. ​Contribuția de 2% pentru fondul de solidaritate nu afectează salariul net în mână al salariatului întrucât este suportată în continuare de angajator pe cheltuiala acestuia, precizeaza Benta.Calculul facut de consultantul fiscal:Astăzi, la un salariu but de 3.000 lei, salariul net este de 2.104 lei. Dacă în anul 2018 vor fi asigurările sociale de 35%, iar impozitul pe salarii va fi 10%, atunci salariul net va fi de 1.755 lei.Contribuții = 3.000 x 35% = 1.050 leiBază de calcul impozit = Salariu brut – Asigurări sociale = 3.000 – 1.050 = 1.950 leiImpozit = 10% x 1.950 = 195 leiSalariu net = 3.000 – 1.050 – 195= 1.755 leiPierdere de salariu = 2.104 – 1.755 = 349 leiangajatorul trebuie să majoreze salariu brut cu aproximativ 22%, adică1,22 x 3.000 = 3.660 lei.La un salariu brut de 6.000 lei, salariul net este de 4.208 lei. . Dacă în anul 2018 vor fi asigurările sociale de 35%, iar impozitul pe salarii va fi 10%, sa calculam atunci cat va fi salariul net.Contribuții = 6.000 x 35% = 2.100 leiBază de calcul impozit = Salariu brut – Asigurări sociale = 6.000 – 2.100 = 3.900 leiImpozit = 10% x 3.900 = 390 leiSalariu net = 6.000 – 2.100 – 390= 3.510 leiPierdere de salariu = 4.208 – 3.510 = 698 leiDeci, pentru a se menține același salariu de 4.208 lei, angajatorul trebuie să majoreze salariu brut cu aproximativ 22%, adică 1,22 x 6.000 = 7.320 lei.În ambele situații, când s-a păstrat același salariu brut de 3.000 și 6.000 lei, salariile în mână se reduc cu 16,5% ( 698 / 4.208 = 16,5%).Reamintim ca potrivit comunicatului postat pe site-ul Finantelor , avem de-a face cu urmatoarele 9 schimbari majore: