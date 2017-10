INS: Un tanar roman din cinci spune ca scoala absolvita nu corespunde cu sarcinile de la job/ Un tanar din trei se angajeaza cu ajutorul rudelor si cunostintelor/ Somajul in randul absolventilor: 35,7%

In Romania traiesc 4,87 milioane de tineri (persoane avand 15-34 ani), doua treimi dintre ei incheindu-si studiile.



Doi din cinci tineri romani spun ca le e suficient liceul ca ultima scoala absolvita, neavand intentia de a urma o facultate. Numarul tinerilor ocupati era de 2,5 milioane, restul de 2,36 milioane nu lucrau (278.000 someri + doua milioane de tineri inactivi).



Cele mai de succes metode de gasire a unui loc de munca sunt trimiterea de cv-uri (49,3% din cazurile de angajare) si apelul la rude, cunostinte sau prieteni (metoda prin care 28,8% dintre tineri si-au gasit locul de munca). Aproape 1 milion de tineri nici nu lucreaza si nici nu studiaza. Asta inseamna aproape o treime dintre tinerii care isi incheiasera studiile.

Mobilitatea fortei de munca este extrem de scazuta, doar 4 tineri dintr-o suta isi schimbasera resedinta pentru a obtine un loc de munca, iar pentru 1 din 10 tineri care lucreaza, durata deplasarii intre locul de munca si casa depaseste o ora.

Aproape 1 milion de tineri (969.000, mai exact) nici nu lucrau si nici nu erau cuprinsi in educatia formala, reprezentand 28% din numarul tinerilor care isi incheiasera studiile. Doar unul din cinci din acesti tineri (care nici nu lucreaza si nici nu studiaza) ar fi dispusi sa se mute pentru a avea un serviciu (in paranteza, ar prefera sa se mute in strainatate, potrivit datelor INS).

Dorinta de a incepe munca a determinat iesirea din sistemul national de educatie pentru 23,0% dintre tineri. Au parasit educatia dorind sa inceapa munca 26,4% dintre barbati si 19,2% dintre femei. Ponderea tinerilor din mediul urban care au indicat acest motiv a fost de 25,6%, mai mare decat in cazul tinerilor din mediul rural (20,0%). Aproape 30% din absolventii de invatamant mediu si-au incheiat educatia din acest motiv.

Rata somajului pentru tinerii de 15-34 ani a fost de 10,0%.



Cea mai mare rata a somajului se observa in cazul persoanelor foarte tinere, cu varsta cuprinsa in intervalul 15-19 ani (27,9%).

Jumatate dintre tinerii care lucreaza au un job in servicii, 28,5% in industrie si constructii si 21,1% in sectorul agricol.

Din totalul celor 1,8 milioane de tineri care lucreaza ca salariati, jumatate si-au gasit locul de munca prin contactarea directa a angajatorului (CV-uri, etc.), iar alti 540.000 de tineri (28,8%) si-au gasit locul de munca actual prin rude, cunostinte sau prieteni. Acestea doua sunt cele mai de succes metode de gasire a unui loc de munca. La mare distanta se afla anunturile publicate in media sau pe internet (7,0%) si contactarea directa de catre angajator (6,8%), celelalte metode insumand 8,1%.



Din totalul tinerilor care lucreaza, mai putin de jumatate (44,1%) considera ca nivelul de studii pe care il au corespunde cerintelor locului de munca actual. Uuul din cinci tineri spune ca studiile absovite corespund doar foarte putin sau deloc sarcinilor pe care le au de indeplinit la locul de munca.

Din cei 2,5 milioane de tineri care lucreaza, doar 3,8% isi schimbasera resedinta pentru a obtine locul de munca, cei mai multi avand varsta de 25-29 ani. Pe grupe de ocupatii, din cei care si-au schimbat resedinta pentru locul de munca actual, cei mai multi (23,4%) erau muncitori calificati.

Durata deplasarii de acasa pana la locul de munca este pentru majoritatea tinerilor de cel mult o ora. Doar pentru 1 din 10 tineri care lucreaza, durata deplasarii depaseste o ora. Aproape 30,4% din salariatii cu regim de lucru temporar merg mai mult de o ora pana la locul de munca.



Din cei un milion de tineri care nici nu lucreaza si nici nu studiaza, doar o foarte mica parte (23.000 de romani) au primit in ultimele 12 luni sprijin gratuit din partea Agentiei nationale de ocupare a fortei de munca in vederea gasirii unui loc de munca.



Un alt criteriu care poate influenta decizia de a accepta un loc de munca este distanta acestuia fata de domiciliu. La intrebarea daca ar accepta un loc de munca in conditiile in care durata deplasarii intre acesta si adresa de resedinta ar fi mai mare de o ora, 35,9% dintre tinerii neocupati si necuprinsi in educatie au spus ca da. %).

Din totalul tinerilor romani care lucreaza, mai putin de jumatate (44,1%) considera ca nivelul de studii pe care il au corespunde cerintelor de la serviciu, iar unul din cinci spune ca studiile absovite corespund doar foarte putin sau deloc sarcinilor pe care le au de indeplinit la locul de munca. Doi tineri romani din cinci considera ca e suficient sa ai la baza liceul, neavand intentia de a urma o facultate. Doar unul din cinci tineri care nici nu lucreaza si nici nu studiaza (si sunt circa un milion de romani in aceasta situatie) ar fi dispusi sa se mute pentru a avea un serviciu (in paranteza, ar prefera sa se mute in strainatate, potrivit datelor INS). Acestea sunt datele celui mai recent studiu al Institutului Natonal de Statistica, publicat luni de catre INS. Studiul integral poate fi citit aici.