Asociatia pentru Relatii Comunitare: Peste 80% dintre companiile cu profit din Romania nu vor mai putea face sponsorizari deductibile, in urma modificarilor aduse Codului Fiscal

Modificarile aduse Codului Fiscal destabilizeaza societatea civila, sustine printr-un comunicat Asociatia pentru Relatii Comunitare. Potrivit acesteia, daca va fi impozitata cifra de afaceri si nu profitul, peste 80% dintre companiile cu profit din Romania nu vor mai putea face sponsorizari deductibile. In acest moment, legislatia din Romania permite companiilor sa directioneze pana la 20% din impozitul pe profit datorat Statului catre diverse cauze sociale, prin sponsorizari. Insa, microintreprinderile care nu platesc impozit pe profit, ci pe cifra de afaceri, nu pot beneficia de aceasta facilitate.Pe 26 octombrie, Ministerul Finantelor Publice a anuntat ca incepand din 2018 vor fi impozitate pe baza cifrei de afaceri, si nu a profitului, toate firmele cu cifra de afaceri pana la 1 milion de Euro.La inceputul anului 2017, prin Ordonanta de Guvern 3/2017, au fost incadrate ca microintreprinderi toate societatile comerciale cu o cifra de afaceri de pana la 500.000 Euro, fata de plafonul anterior de 100.000 Euro. Astfel, aproape 50.000 de companii, cu un potential total de sponsorizare de aproximativ 40 de milioane de Euro, au devenit supuse impozitului pe venit, si nu pe profit, implicit pierzandu-si posibilitatea de a directiona o parte din impozitul pe profit catre cauze sociale.Aceste schimbari reduc dramatic numarul de firme care puteau folosi facilitatea acordata de stat de a directiona o parte din impozitul pe profit catre cauze sociale, prin sponsorizari, si care puteau astfel sa actioneze imediat si direct pentru schimbari in bine in comunitatile in care isi desfasoara activitatea, mai arata Asociatia pentru Relatii Comunitare.