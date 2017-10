Romania are un potential foarte mare de dezvoltare in sectorul IT, dar deocamdata e pe ultimul loc in UE la gradul de digitalizare (analiza PwC)

Romania se claseaza pe locul 28 in Uniunea Europeana in ceea ce priveste indicele DESI- Digital Economic and Society Index, calculat de Comisia Europeana, insa are un potential foarte mare de dezvoltare in acest domeniu, arata o analiza PwC, data publicitatii cu ocazia conferintei Digital Romania Forum. "Noua romanilor ne place sa ne mandrim cu vitezele exceptionale ale serviciilor noaste de banda larga de mare viteza, cu calitatea specialistilor IT, care sunt foarte cautati de catre marii jucatori globali din domeniul tehnologiei, si cu inventiile si aplicatiile IT lansate in Romania. Insa privita la nivel statistic, performanta tarii noastre in ceea ce priveste digitalizarea este mai degraba modesta", a declarat Ionut Simion, Country Managing Partner, PwC Romania, coordonatorul acestui studiu.Mai avem inca multe de facut pentru a beneficia cu adevarat de a patra revolutie industriala, cea digitala, iar analiza PwC a venit cu o serie de recomandari pentru a valorifica la maximum potentialul tarii, a mai adaugat Simion.Desi performantele Romaniei sunt exceptionale cu privire la abonamentele la servicii de banda larga de mare viteza (locul 2 in Uniunea Europeana) si cu privire la pretul relativ raportat la venit pentru serviciile fixe de banda larga (locul 10), tara noastra se claseaza pe locul 22 din 28 de state membre in ceea ce priveste conectivitatea, avand de recuperat in ceea ce priveste acoperirea serviciilor de telefonie fixa de banda larga, precum si in ceea ce priveste acoperirea serviciilor mobile 4G.In ceea ce priveste utilizarea internetului de catre cetateni, Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana. Desi retelele de socializare si apelurile video sunt utilizate tot mai frecvent, romanii manifesta reticenta in ceea ce priveste tranzactiile si serviciile bancare online. Astfel, doar 12% din populatia tarii face achizitii online, iar 90% din volumul comenzilor plasate online au fost achitate cu numerar la livrare.La nivel de tara, se observa o intarziere si in ceea ce priveste integrarea tehnologiei digitale in afaceri, chiar daca au fost inregistrate unele progrese. Astfel, a crescut ponderea firmelor din Romania care utilizeaza platformele de socializare (8%). In schimb, doar 7% dintre IMM-uri isi vand produsele folosind platforme online, vanzarile online reprezentand doar 4,3% din cifra de afaceri a acestor companii. In Romania insa doar 7% din volumul vanzarilor totale se fac online, mai putin de jumatate fata de media UE (16%).In ceea ce priveste capitalul uman, Romania se situeaza pe ultimul loc in UE, dar a inregistrat progrese comparativ cu anul trecut, in special in ceea ce priveste numarul persoanelor care acceseaza mediul online (56%), nivelul competentelor digitale si numarul de specialisti in Tehnologia Informatiilor si a Comunicatiilor (1.9%)."Trebuie totusi spus ca Romania beneficiaza de un numar mare de absolventi in domeniul stiintei, tehnologiei, matematicii si ingineriei, 1,6 % dintre romanii cu varste intre 20 si 29 de ani avand astfel de specializari. Desi acest nivel este in scadere fata de anii trecuti, este apropiat de media UE. Prin urmare, vorbim totusi de un numar destul de mare de specialisti in domeniul stiintei si tehnologiei, care reprezinta un avantaj competitiv al Romaniei in atragerea de investitii in sectorul IT&C", a precizat Andreea Mitirita, Director, Consultanta Fiscala, unul dintre autorii studiului.In fine, tot pe ultimul loc se claseaza Romania si in privinta prestarii de servicii publice in sfera digitala. Totusi, in ultimul an, s-au inregistrat progrese comparativ cu anul anterior in ceea ce priveste furnizarea serviciilor publice digitale, prin cresterea numarului de servicii care pot fi efectuate online si prin pre-completarea automata a formularelor pentru cetateni. In plus, Romania a progresat si in ceea ce priveste promovarea politicilor privind "open data".Potrivit unei analize realizate de PwC, in parteneriat cu Centrul de Studii Economice Europene (ZEW) si Universitatea din Mannheim, in privinta nivelului de impozitare a domeniului digital, Romania se situeaza printre tarile cu o rata de impozitare favorabila (locul 8 din 33 de economii analizate la nivel global), dar costul capitalului, pentru acest sector, este relativ ridicat (locul 16 din 33).O alta analiza, efectuata de Organizatia Natiunilor Unite, claseaza Romania pe locul 75 din 193 de economii din intreaga lume privind eficienta e-guvernarii."Romania ar trebui sa se inspire din modelele de bune practici in domeniul digitalizarii intalnite in Uniunea Europeana. Un bun exemplu in acest sens il reprezinta Estonia, care a dezvoltat un adevarat ecosistem de servicii digitale sigure si o infrastructura inteligenta, ceea ce a dus si la stimularea dezvoltarii sectorului IT&C si a start-up-urilor din domeniul tehnologiei informatiei", a adaugat Ionut Simion.