Split TVA, obligatoriu doar pentru firmele in insolventa si cu intarzieri la plata TVA, adoptat de Senat. Serban Nicolae: E foarte greu sa spunem la aceasta ora daca masura va avea efecte negative sau pozitive

Plenul Senatului a adoptat marti, cu 54 de voturi "pentru" si 45 de voturi "impotriva" legea de aprobare a ordonantei privind split TVA, care in noua forma prevede ca masura de plata defalcata a TVA va fi obligatorie exclusiv pentru companiile aflate in insolventa sau care inregistreaza intrazieri la plata acestei taxe, relateaza News.ro. De asemenea, companiile care vor opta benevol pentru aceasta masura, vor primi o scutire de 5% din impozitul pe profit.





Potrivit noilor reglementari adoptate plenul Senatuluii, "au obligatia sa deschida si sa utilizeze cel putin un cont de TVA persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA (...) pentru incasarea si plata TVA si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA (...) pentru incasarea TVA, care se afla in cel putin una din urmatoarele situatii:





a) la 31 decembrie 2017 inregistreaza obligatii fiscale restante reprezentand TVA, cu exceptia celor pentru care s-a obtinut esalonarea la plata, in cuantum mai mare de: 1500 lei in cazul contribuabililor mari, 1000 de lei in cazul contribuabililor mijlocii, 500 de lei in cazul contribuabililor mici si 100 de lei in cazul contribuabililor persoane fizice;





b) incepand cu 1 ianuarie 2018 inregistreaza obligatii fiscale restante reprezentand TVA mai vechi de 30 de zile de la scadenta, cu exceptia celor pentru care s-a obtinut esalonarea la plata, in cuantum mai mare de: 1500 lei in cazul contribuabililor mari, 1000 de lei in cazul contribuabililor mijlocii, 500 de lei in cazul contribuabililor mici si 100 de lei in cazul contribuabililor persoane fizice;





c) se afla sub incidenta legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.





Cei care opteaza benevol pentru sistemul defalcat de plata a TVA pot renunta la acest mecanism la sfarsitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care a inceput sa li se aplice masura.





In schimb, companiile care intra sub incidenta legii privind plata defalcata a TVA, adica cele care au inregistrat intarzieri la plata taxei sau care au fost in insolventa, pot renunta la masura in termen de sase luni de la data in care nu se mai afla in situatia respectiva.





De asemenea, companiile care opteaza benevol pentru sistemul de plata deflacata a TVA beneficiaza de doua facilitati. In primul rand, vor primi o reducere de 5% la plata impozitului pe profitul aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. In al doilea rand, le vor fi anulate penalitatile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017.





Raportul de admitere a actului normativ a fost adoptat luni seara in comisia de buget-finante a Senatului cu 5 voturi "pentru", 2 voturi "impotriva" (PNL si USR) si o abtinere (UDMR).





Senatul este prima camera sesizata in acest caz, urmand ca forul decizional sa fie Camera Deputatilor.





In cadrul dezbaterilor generale din plenul Senatului, opozitia a criticat in bloc masura de plata defacata a TVA.





Senatorul PMP Traian Basescu a explicat ca actul normativ privind introducerea split TVA nu va rezolva problema evaziunii fiscale deoarece, a explicat el, evaziunea fiscala nu o fac firmele despre care se stie ca au datorii la TVA, ci o fac firmele despre care nu se stie nimic.





"Cred ca ne pregatim sa facem o eroare cu amendamente. Guvernul ne propunea o eroare fara amendamente. Acest split TVA nu are ce cauta in sistemul de taxe indirecte din Romania. As intreba Ministerul de Finante: cate societati din Romania vor intra sub incidenta split TVA? Aveti un raspuns, aveti o evaluare? A doua intrebare: cati dintre cei care vor fi obligati sa se inroleze in acest split TVA sunt firme aduse la a nu-si plati TVA-ul datorita intarzierilor rambursarii TVA de catre Ministerul de Finante. Eu cred ca este o masura pripita si fac un apel la colegii senatori care stiu cat de cat ce se intampla in viata economica a Romaniei sa voteze impotriva acestei initiative. Nu asa se combate evaziunea fiscala, ci cautandu-i pe cei care nu sunt inregistrati nicaeri", a declarat Traian Basescu in plenul Senatului.





Senatoarea USR Nicoleta Dinu a facut apel la toti senatorii, indiferent de partidul din care fac parte, sa voteze impotriva split TVA.





"Ordonanta 23/2017 propune un experiment menit sa anuleze progresele si sa descalifice Romania ca destinatie pentru investitii viitoare. Marturisim ca am adoptat o pozitie pragmatica in cadrul comisiei de raport, incercand prin amendamentele dezbatute sa amelioram fondul unei legi cu efecte dezastruoase asupra economiei romanesti si sa diminuam astfel pe cat posibil un rau iminent. Forma consolidata a proiectului de lege cu amendamentele admise ramane totusi neconvingatoare. Efectele pozitive in privinta colectarii TVA vor fi modeste in raport cu pierderile anticipate privind dezvoltarea viitoare a afacerilor", a declarat Nicoleta Dinu.





"Sa elimini evaziunea "optional" mi se mare cam ciudat, dar in fine. Asta este optiunea, astazi, a PSD (...) Aceasta masura TVA split a fost criticata nu numai de noi, cei din opozitie, dar si de oamen de afaceri care lucreaza astazi cu statul (...) Incercam astazi sa schimbam un sistem, sa aruncam o tara in aer, pentru o diferenta de 8% de conformare voluntara. Si, nu in ultimul rand, aceasta varianta, motiv pentru care PNL va vota impotriva acestei variante, este o varianta care ii pedepseste tocmai pe aceia care au probleme: companiile care sunt in insolventa, companiile care au probleme cu plata sau au intarzieri datorita mai multor motive, sunt cele care sunt fortate, sunt obligate prin aceasta ordonanta si aceasta lege sa isi deschida un cont TVA, ceea ce inseamna costuri pentru aceste companii. Cum sa atragi mai multi bani de la companii, facandu-le sa coste mai mult?¬, a declarat, la randul sau, senatorul PNL Florin Citu.





Social-democratii au aparat insa masura spunand ca ea va reduce evaziunea, chiar daca nu se stie inca daca masura ste una buna sau una rea.





"E foarte greu sa spunem la aceasta ora daca masura este una buna sau una rea, daca va avea efecte negative sau pozitive pentru ca ea nu s-a mai aplicat. Si o varianta si cealalta sunt la nivel de speculatie. Speram sa intarim disciplina bugetara si resursele bugetare atrase la bugetul statului la momentul cand ele se datoreaza", a declarat liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae.





El a adaugat ca, daca pana acum s-ar fi luat masurile necesare si Romania nu ar fi pe ultimul loc la colectarea TVA declarat poate nu ar fi fost nevoie de o astfel de masura. "Dar, din pacate, acumulam an de an miliarde de euro TVA declarat si neincasat pe procedurile actuale", a mai spus el.





"Aceasta ordonanta era necesara pentru imbunatatirea si pentru sanatatea mediului de afaceri (...) Tot ceea ce se incearca este ca absolut factorii economici sa fie corectie pentru bugetul de stat. Atat se incearca (...) Este o masura de a inchide evaziunea fiscala", a spus, la randul sau, si senatorul PSD Nicolae Badalau.





Senatorii UDMR au criticat si ei masura split TVA si au anuntat ca voteaza impotriva.