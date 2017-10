Luna octombrie, cea mai buna luna de la infiintarea Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar. Activitatea institutiei s-a dublat

eliminarea si restituirea comisionului de risc/administrare perceput pentru un credit;

rescadentarea/reesalonarea creditului cu diminuarea ratei lunare;

scaderea dobanzii si restituirea sumei ce a rezultat din marirea marjei dobanzilor in mod excesiv, in acceptiunea consumatorilor;

reducerea marjei dobanzii, reducerea soldului si conversia creditelor din CHF in LEI;

eliminarea unor clauze calificate de catre consumatori ca fiind abuzive, privind aplicarea de dobanzi penalizatoare.



Luna octombrie a fost cea mai buna luna de la infiintarea Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar, din punctul de vedere al cererilor si al dosarelor constituite, adica acceptate de comercianti pentru a fi rezolvate la CSALB, au transmis marti reprezentantii Centrului. Activitatea institutiei s-a dublat in luna octombrie fata de media primelor 9 luni ale anului 2017, existand 120 de dosare solutionate sau aflate in curs de solutionare si peste 50 de cereri in faza de filtru. Si, pentru prima data, cele peste 170 de solicitari depasesc numarul cererilor clasate.In ultimele patru saptamani, la CSALB au fost inregistrate 47 de dosare noi. Cu alte cuvinte, in luna octombrie au fost formate 65% din numarul de dosare gestionate in primele 9 luni.De asemenea, si numarul de cereri este in crestere puternica. In medie, in primele noua luni din 2017, la CSALB s-au primit 7 cereri pe saptamana. In luna octombrie au ajuns, in medie, 17 cereri pe saptamana. 72% dintre cereri vin pe e-mail, 15% la sediu si 13% prin posta."Dupa 2 ani de zile de la infiintarea Centrului, iata ca interesul sinivelul de constientizare ale consumatorilor si comerciantilor fata de CSALB cresc. E un proces care dureaza, ne asteptam sa fie asa, acela de schimbare a mentalitatii cu privire la rezolvarea amiabila a diferendelor. Acum, atat clientii, cat si bancile sau IFN-urile se indreapta tot mai mult spre Centrul SAL Bancar, un organism european care le poate rezolva litigiile amiabil, fara sa se mai ajunga in instanta, convenabil pentru ambele parti, cu costuri minime pentru comercianti si gratuit pentru consumatori", a declarat Alexandru Paunescu, Presedintele Colegiului de Coordonare al CSALB.Trendul pozitiv de solutionare amiabila a litigiilor cu bancile si IFN-urile este evidentiat si de numarul de dosare acceptate de comercianti: dela 2 dosare acceptate, in medie, pe saptamana, in primele 9 luni ale anului,la 12 pe saptamana, in luna octombrie a acestui an.Cererile consumatorilor se inscriu in urmatoarea tipologie de solicitari: