Anastasiu, Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei: Lipsa unui dialog real intre mediul de afaceri si autoritati este distrugatoare pentru economie. Haideti sa tragem putin aer in piept, ca nu ne grabeste nimeni sa aplicam cu hei-rupul modificarile fiscale

"Traim un paradox. In loc sa organizam o conferinta in care sa sarbatorim cea mai mare crestere economica si somajul cel mai mic, facem azi o conferinta in care sa transmiteam o mare ingrijorare. Suntem convinsi ca Romania ar putea ajunge la 10% crestere economica, daca facem ce trebuie. Sau putem retrai momentele din 2009-2010, daca facem ce nu trebuie. Lipsa unui dialog real intre mediul de afaceri si autoritati este distrugatoare pentru economie. Am vazut cu totii propunerile venite de la Finante. Sunt 11 acte normative care au schimbat anul acesta Codul Fiscal. Unele erau in Programul de Guvernare. Mesajul nostru este simplu: haideti sa tragem aer in piept si sa ne luam 3-4 luni, cat e nevoie, pentru a face un studiu de impact ca sa nu mai schimbam apoi conjunctura ficala. Nimic nu ne grabeste sa implementam cu hei-rupul aceste masuri", a declarat miercuri Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert romano-germane, la o conferinta comuna a Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.