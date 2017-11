Anghel, Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei: Anul 2017 reprezinta un model de cum NU ar trebui sa initiem masuri de politica fiscala/Sper ca acest puzzle guvernamental sa nu devina un joc de domino care sa inceapa sa se darame in 2018

Angajatorii nu au obligati cresterii brutului si doua categorii importante din economie: IT-istii si salariatii din cercetare-dezvoltare vor pierde la salariul net.



Nu putem da un cec in alb decidentilor intrucat incasarile din taxe sunt la cel mai mic nivel din ultimii ani. Anul trecut erau la 28% din PIB, iar acum - in septembrie-sunt la 22%. Suntem ultimul stat membru UE la colectarea de TVA.



Un dezechilibru al finantelor publice ne intrebam daca nu va fi compensata anul viitor prin introducerea unor noi taxe?

Transpunerea Directivei anti-evaziune se doreste a fi devansata si nu stim de ce, in lipsa unei consultari reale. Cresterea plafonului la care se aplica impozitul pe cifra de afaceri de la 500.000 da un milion ar putea avea nevoie de o derogare de la CE. Acest impozit pe cifra de afaceri se supun unui regim armonizat si trebuie analizat in ce masura noul sistem nu distorsioneaza sistemul de TVA si denatureaza conditiile concurentei.

Am sugerat solutii precum infrastructura ANAF sa devina din ce in ce mai performanta si in niciun caz solutii in gen Declaratia 088 sau plata defalcata care nu fac altceva decat sa impovareze mediul de afaceri. As vrea sa va spun ca daca semanam incertitudine nu vom culege dezvoltare si crestere ecnomica.



"Anul 2017 reprezinta un model de cum NU ar trebui sa initiem masuri de politica fiscala. Amintiti-va: am inceput cu impozitul pe gospodarii. Am continuat apoi cu impozitul pe cifra de afaceri in mod generalizat. Vara a fost fierbinte pentru ca am discutat despre plata defalcata a TVA. Incheiem anul apoteotic, cu transferul contributiilor de la angajator la angajat. Asta daca ar fi sa amintesc doar cateva dintre masurile initiate, dar ne-analizate, ne-discutate, retrase sau modificate semnificativ", a spus miercuri coordonatorul in materie de fiscalitate al Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, orgaizatie care reuneste investitorii romani si straini din economia noastra. Anghel a confirmat miercuri canu exista niciun dialog intre oamenii de afaceri si Guvern, degeaba sustin oficialii ca masurile sunt discutate cu mediul de afaceri."Ceea ce e ingrijorator este lipsa de predictibilitate. In ultimii 20 de ani, Romania a avut 20 de ministri de Finante. Trei au fost doar in acest an. Ca sa comparati, in Marea Britanie, in ultimii 20 de ani au fost 4 ministri la Finante", a adaugat Daniel Anghel.In opinia consultantului fiscal, sistemul fiscal din Romania poate fi comparat cu un joc de puzzle, in care fiecare Guvern mai adauga cate o piesa pe tabla. "Sper ca aceste piese de puzzle nu vor deveni piesele unui joc de domino care sa inceapa sa se darame in 2018", avertizeaza Anghel, cunoscut pentru pozitiile sale publice extrem de politicoase.Anul 2017 ne-a consumat energia intr-o directie total gresita din perspectiva avalansei modificarilor fiscale, initiate fara o consultare reala, admite Anghel. Orice dialog, atunci cand vine vorba despre bani, trebuie sustinut de studii de impact, adauga el. "Ceea ce nu ne dorim sunt urmatoarele lucruri: un proces de adoptare legislativa in graba, fara niciun un studiu de impact. Masurile de schimbare radicala a politicii fiscale creeaza stress si induc nesiguranta si nu aduc crestere economica pe termen lung. Nerespectarea Codului Fiscal, care spun ca modificarile se completeaza prin lege, [romovata cu 6 luni inainte de intrarea in vigoare- noi suntem deja in noiembrie, da?. Mediu de afaceri e pus in imposibilitatea de a actiona!", adauga Anghel.Pentru ultima OUG am avut la dispozitie 3 zile, din care doua erau sambata si duminica. "In acest an, in luna mai, noi am suspendat discutiile cu Finantele pe impozitul pe gospodarii, pana la prezentarea studiului de impact. Cum ati vazut Dvs acel studiu, asa l-am vazut si noi!", mai spune Anghel.Ulterior, discutiile au trenat pana in august, cand pozitiile reprezentantilor Ministerului Finantelor si cei ai mediului de afaceri pe tema TVA split au fost total divergente si de atunci nu am mai avut nicio intalnire, arata consultantul.Faptul ca se incearca sa se cautioneze orice masura de natura fiscala prin faptul ca mediul de afaceri a fost prezent, e o aberatie. "Membrii Coalitiei de Dezvoltare a Romaniei nu au fost prezenti. Exista o lipsa de incredere unanima!", spune Daniel Anghel.In privinta transferului contributiilor de la angajator la angajat, noi nu am cerut acest lucru care ne face total necompetitivi fata de celelalte tari, a mai precizat consultantul.Ce a mai spus miercuri, Daniel Anghel: