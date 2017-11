Banca Angliei: Circa 10.000 de angajati din sectorul financiar isi vor pierde posturile in prima zi a Brexitului

Aproximativ 10.000 de posturi ar putea sa fie desfiintate in industria financiara britanica in prima zi a Brexitului, a anuntat miercuri Banca Angliei, relateaza The Associated Press, citata de news.ro.

Viceguvernatorul bancii centrale insarcinat cu reglementarea prudentiala Sam Woods a declarat, intr-o audiere intr-o comisiei parlamentara, ca "in prima zi" a Brexitului se asteapta la pierderea a 10.000 de posturi.

Este vorba despre aproximativ 2% din forta de munca activa in domeniile bancar si al asigurarilor si aproximativ 3% din forta de munca a Londrei.

Woods a citat un studiu realizat recent de firma de consultanta Oliver Wyman potrivit caruia 65.000 pana la 75.000 de locuri de munca pot disparea in serviciile financiare, la nivelul intregii Marii Britanii, potrivit unei "serii de scenarii plauzibile".

Numarul exact va depinde de firmele care isi vor pastra dreptul de a opera in restul Uniunii Europene si de faptul daca Londra va accepta un acord de tranzitie in urma plecarii oficiale din Uniune, la sfarsitul lui martie 2019.