 Studiu Novel: 7 din 10 romani considera ca prezenta companiilor multinationale in Romania contribuie semnificativ la dezvoltarea economiei locale

Dezvoltarea economiei, mai degraba in responsabilitatea companiilor

Rolul multinationalelor in economie

Amprenta economica a Provident in Romania

Circa 46% dintre romani considera ca mediul de afaceri este motorul de dezvoltare al economiei din Romania prin locurile de munca create, salariile oferite angajatilor si taxele platite la bugetul de stat. Acestea sunt concluziille unui studiu realizat de compania de cercetare de piata Novel Research pentru Provident Financial Romania in octombrie 2017 pe un esantion reprezentativ de 1.002 respondenti din Romania. Alti aproape 28% dintre respondenti asociaza sectorul privat cu exploatarea, gandindu-se in principal la salarii scazute si la volumul mare de munca, insa nu pun toata incarcatura negativa pe seama companiilor, ci mai degraba pe contextul social. Astfel, 7% sunt de parere ca firmele private sunt victime ale sistemului actual, in sensul ca uneori nu beneficiaza de sprijin din partea statului.54% dintre respondenti considera ca dezvoltarea armonioasa a economiei si a societatii romanesti ar trebui sa fie o preocupare comuna a sectorului public si privat. Aproape 15% cred, insa, ca aceasta ar trebui sa fie exclusiv in sarcina companiilor, iar 11% pun responsabilitatea dezvoltarii Romaniei pe seama guvernului, in timp ce 20% considera ca cele doua sectoare au preocupari si responsabilitati distincte.Concret, principalele preocupari ale sectorului privat trebuie sa fie, in opinia respondentilor la studiul Provident, crearea de locuri de munca, oferirea de conditii mai bune de lucru, dezvoltarea profesionala a resurselor umane, acordarea de salarii mai bune si inovarea produselor si serviciilor. In acelasi timp, sectorul public ar trebui sa se preocupe mai degraba de viitorul Romaniei, de dezvoltarea infrastructurii, de protejarea mediului si de asigurarea echitatii sociale.7 din 10 romani considera ca prezenta companiilor multinationale in Romania este importanta, releva studiul Provident, si se traduce prin crearea de locuri de munca, dupa cum considera 76% dintre respondenti, si in transfer de tehnologie si know-how (71%). Totodata, multinationalele contribuie la imbunatatirea standardului de viata in comunitatile locale, spun 67% dintre respondenti, si fac infuzie de capital in economie, prin contributia la bugetul de stat si investitiile pe care le realizeaza in Romania (64%), avand astfel o contributie semnificativa la dezvoltarea economiei locale.De la lansarea pe piata din Romania, in 2006, Provident a avut un impact important in economie, cuantificat de catre compania independenta de consultanta Civitta la 270 de milioane de euro in mod direct, 661 de milioane de euro in mod indirect si 3,8 miliarde de euro in mod indus.Astfel, impactul total al Provident in economia romaneasca a fost, in perioada 2006 - 2016, de 4,7 miliarde de euro.Amprenta economica a Provident, masurata de Civitta, utilizeaza metodologii si standarde de analiza recunoscute la nivel international, fiind folosite de multe companii in intreaga lume.In 2016, Providenta inregistrat un maxim de 4.100 de angajati in Romania si a devenit cel mai mare angajator britanic din tara si unul dintre cei mai mari angajatori la nivel national, dupa decizia de a angaja totiagentii. Valoarea totala a salariilor platite de companie in perioada 2006 - 2016 se ridica la 128 de milioane de euro. In acelasi timp, taxele cu angajatii, dar si alte contributii la bugetul de stat, precum impozitul pe venit, taxa pe valoarea adaugata sau taxele locale, au depasit 87 de milioane de euro in aceeasi perioada. Acestora li se adauga cheltuielile aferente imprumuturilor, de 28 de milioane de euro in 10 ani, si investitiile din profit realizate pe plan local, in valoare de 27 de milioane de euro."Multinationalele au un rol foarte important in economie, insa impactul lor este rareori cuantificat. De aici a pornit ideea acestui raport, care foloseste un model economic testat si validat la nivel international. Separat deimpactul pe care il generamin economie, exprimat in termeni de valoare adaugata si locuri de munca create, Provident joaca un rol esential in piata creditului de consum din Romania. Infrastructura noastra ne permitesa deservim in mod convenabil si clientii din zonele rurale, unde accesul traditional la credite este fie foarte scump, fie nu exista. In plus, deschidem accesul pe piata serviciilor financiare pentru o categorie semnificativa de consumatori, ajutandu-i sa creeze un istoric de creditare si stimuland responsabilitatea si incluziunea financiara", spune Viktor Boczan, CEO Provident Romania.Cele 270 de milioane de euro - impactul direct al Provident in economia Romaniei -echivaleaza cu peste un milion de alocatii acordate copiilor timp de un an sau cu aproximativ 200.000 de pensii acordate intr-un an, la o valoare de minimum 115 euro pe luna. Folosind aceeasi echivalare, sumaar putea acoperi salariul minim brut anual a peste 81.000 de angajati sau veniturile a 50.000 de profesori, considerand un venit brut de 450 de euro pe luna, sau chiar a 15.500 de medici cu un venit brut lunar de 1.445 de euro.Impactul indirect si indus al Provident in economie cuantificat de Civitta la 4,46 de miliarde de euro - reprezinta efectul de multiplicare a cheltuielilor realizate de angajati, clienti si parteneri cu care compania are relatii de business. Practic, salariile platite de companie angajatilor,imprumuturile acordate clientilor sau sumele platite partenerilor se intorc in economie prin consum, prin cheltuielile pe care acestia le fac cu serviciile folosite (utilitati, comunicatii, sanatate etc), dar si prin impozitele pe care acestia le platesc, avand la randul lor o contributie in economie.Vezi alaturat si prezentarea de la evenimentul de joi.