Circa 30 de bancheri din sistemul european al Bancilor pentru Locuinte s-au reunit la Bucuresti pentru a-si exprima sprijinul pentru colegii din Romania

"Regulile sunt reguli pentru a fi aplicate, iar in Romania acest lucru nu e intotdeauna valabil"

Pentru ca sistemul Bauspar sa devina matur e nevoie de cel putin 7 ani

Peste 30 de bancheri din sistemul european al bancilor pentru locuinte s-au reunit in aceste zile la Bucuresti pentru a participa la Adunarea anuala a Federaţiei Europene a Băncilor pentru Locuinţe si pentru a da un semnal cu privire la sprijinul BCR BpL si Raiffeisen BpL, a caror activitate este in acest moment blocata ca urmare a unui control al Curtii de Conturi. Cele doua institutii nu mai pot incheia noi contracte de economisire-creditare, insa sunt obligate sa acorde credite celor care le solicita. "Suntem alaturi de colegii din Romania, le punem la dispozitie expertiza noastra, dar nu putem sa ne implicam la nivel guvernamental, acolo unde se iau deciziile", a spus intr-o discutie cu HotNews.ro Andreas J. Zehnder - Directorul Federatiei Europene a Bncilor pentru Locuinte si al International Union for Housing Finance. Atat el cat si alti membri ai conducerii Federatiei au marturisit ca nu inteleg de ce unele reguli europene nu se aplica in Romania, iar altele sunt schimbate din mers, daunand afacerilor.Oficialii Federatiei au mai spus ca nu au intalnit in nicio alta tara europeana situatia prezenta acum in Romania, desi admit ca discutii minore, legate de interpretarea vreunui articol din legea care guverneaza sisteul Bauspar au existat in timp in unele tari."Regulile sunt reguli pentru a fi aplicate, iar in Romania acest lucru nu e intotdeauna valabil. Prima de stat nu s-a platit si nu stim de ce. E drept, nu e problema noastra ca cetateni straini. Cunoastem problema bancilor romanesti pentru locuinte si , intr-un fel, de asta si suntem aici: ca sa dam un semnal cu privire la sprijinul nostru fata de colegii romani", a mai spus seful Federatiei Europene in discutia cu reporterul HotNews.ro."In Cehia, sistemul depinde de stabilitate si de respectarea catorva reguli. Cand aceste reguli se schimba brusc, atat pentru jucatori cat si pentru clienti impactul negativ este puternic si de durata. Sistemul trebuie sa fie transparect si predictibil", spune pentru HotNews si Jan Jeníček - presedintele EFBS si seful uneia din cele 5 banci pentru locuinte de pe piata din Cehia.Una din problemele imputata de reprezentantii Curtii de Conturi la noi este faptul ca in Romania s-au incheiat contracte pe numele unor copii sau pe numele unor pensionari. In Austria, Germania sau Cehia acest lucru e absolut normal. La noi, nu."Aceasta interpretare pe care a dat-o Curtea de Conturi- ca aceea de exemplu ca cei sub 18 ani sa nu poata incheia un asemenea contract- noi nu reusim sa o intelegem. Nu exista asa ceva in legea care permite sistemului Bauspar sa functioneze", a spus unul dintre participantii la lucrarile anuale de joi din Bucuresti.Primii 4-6 ani sunt anii de constructie ai sistemului, in care clientii tatoneaza. Abia dupa 6-7 ani de functionare, am putut spune ca am pus bazele unei afaceri de succes. Totul e bazat pe incredere. Clientul trebuie sa aiba incredere ca banca isi va onora promisiunea, banca trebuie sa aiba incredere ca Statul isi va onora promisiunile iar Statul trebuie sa aiba incredere ca acei clienti isi vor pastra banii in sistem, permitand bancilor sa acorde credite. Daca la un moment dat aceasta incredere se rupe, sistemul colapseaza, mai spun oficialii europeni."Putem considera prin interpretarea pe care o da Curtea de Conturi- ca romanii sub 18 ani sau cei care au peste 65 de ani nu pot incheia asemenea contracte- ca se incalca principiul nediscriminarii in raport cu varsta, principiu statutat in tratatele europene. Daca discriminezi pe cineva din cauza varstei, trebuie sa ai motive foarte serioasa sa o faci si va trebui sa explici acest lucru. Desigur, trebuie sa tinem seama ca institutia Curtii de Conturi nu este legiuitor, ci exprima o opinie in baza unor legi deja existente", a spus si Christian Konig- seful departamentului juridic al Federatiei Bancilor pentru Locuinte.Cetatenii germani pot fi clienti Bauspar din copilarie, mai spun oficialii europeni. "Nu exista limite de varsta, cum vad ca se interpreteaza in Romania. Chiar recent am incheiat contracte de economisire creditare cu a treia generatie a unei familii: bunicii semnasera pentru copiii lor, iar acum acesti copii devenisera la randul lor parinti si au incheiat contracte pentru proprii copii. Avem 2.1 milioane de clienti si 2.5 milioane de contracte. Adica avem clienti cu mai mult de un contract de economisire-creditare", a mai explicat unul din vicepresedintii Federatiei."Pentru ca sistemul Bauspar sa devina matur e nevoie de cel putin 7 ani, mai precizeaza Jenicek. In Romania, sistemul acum are 10 ani- este inca in faza de copilarie, nu se poate vorbi de o masa critica de clienti care sa ii asigure stabilitatea. "Si am impresia ca exista o neincredere intre sistemul bauspar si autoritatile guvernamentale. In Germania nu exista asemenea banuieli. Si noi avem Curte de Conturi, dar la noi comportamentul e diferit", au mai spus executivii Federatiei Europene a Bancilor pentru Locuinte.Reamintim ca in Romania, sistemul Bauspar este blocat ca urmare a unui control efectuat de inspectorii Curtii de Conturi. Cele doua banci au contestat rezultatul controlului, castgand pe fond la Curtea de Apel. In prezent, pe masa Parlamentului exista un proiect de lege care sa clarifice aspectele controversate ale legii, astfel incat cele doua banci sa poata aduce clienti noi in sistem. Deocamdata, nu se stie cand va fi luat in discutie proiectul.