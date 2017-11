Tun de peste 7 milioane de lei prin tranzactii fictive depistat de inspectorii antifrauda. Vezi schema mecanismului

Inspectorii antifrauda au constatat in urma verificarii a 46 de operatori economici ca a fost creat un circuit de tranzactionare fictiva de bunuri si servicii, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale, prin diminuarea bazei impozabile a profitului si deducerea nelegala a TVA, au anuntat joi reprezentantii Antifraudei. Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este in suma de 7.125.369 lei. Totodata, au fost sesizate organele de cercetare penala, mai precizeaza inspectorii Antifrauda.Vezi in text schema mecanismului utilizatSocietatile implicate au inregistrat, in evidenta contabila, achizitii de bunuri si servicii (in functie de domeniul de activitate al fiecareia) de la furnizori, persoane juridice, avand un comportament fiscal inadecvat, de tip fantoma, in scopul diminuarii obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.Au fost infiintate sau reactivate societati, care au pretins realizarea unor activitati economice, al caror scop a fost de a permite celorlalte verigi din lantul de tranzactionare sa realizeze deducerea unor sume de bani, reprezentand impozite si taxe datorate, prin inregistrarea/declararea in evidentele contabile a unor operatiuni fictive de vanzari/cumparari de bunuri sau servicii.Societatile furnizoare, de tip fantoma, nu inregistrau obligatii fiscale de plata la bugetul de stat intrucat datele inscrise in declaratiile si deconturile de TVA nu generau obligatii de plata. Sumele de bani reprezentand contravaloarea bunurilor si serviciilor, inscrise in facturile emise de societatile cu comportament fiscal inadecvat, au fost rulate prin intermediul conturilor bancare, fiind retrase, in numerar, la perioade scurte de timp, in principal prin intermediul ATM-urilor.Pe langa rolul de a crea documente de provenienta pentru societatile beneficiare si a sustrage sume de bani de pe circuitul tranzactional, o parte dintre societatile furnizoare au fost infiintate si pentru atragerea nelegala de ajutoare financiare nerambursabile, prin intermediul Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri.\In urma explicatiilor oferite de catre o parte dintre administratorii "furnizorilor", inspectorii antifrauda au constatat ca acestia sunt oameni simpli, fara posibilitati materiale, unii dintre ei fara locuinta sau adapost si cu un nivel scazut de cultura si cunostinte, toate acestea cauzand dificultati in desfasurarea unor activitati economice cu cifre de afaceri de milioane de lei. In realitate, societatile erau administrate de alte persoane.