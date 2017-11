Bogdan Chiritoiu: Profiturile si comisioanele bancilor romanesti sunt mai mari decat in alte state din UE

"La ora actuala, in Romania sunt multe banci, prin urmare ne-am astepta sa fie o concurenta intensa. In acelasi timp, insa, observam ca in Romania, profiturile bancilor sunt mai mari decat in alte state ale Uniunii Europene, ca avem comisioane mai mari decat celelalte state ale Uniunii, iar mobilitatea clientilor este foarte scazuta.Toate aceste aspecte indica faptul ca nu functioneza concurenta si, ca urmare, am declansat o investigatie sectoriala pentru a vedea care sunt cauzele", a declarat joi pentru News.ro Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.Investigatia demarata in vara anului trecut se va finaliza in prima parte a anului urmator, iar rezultate vor fi facute publice ulterior, spune Chiritoiu."Saptamana aceasta am fost la Comisia economica din Senat unde am explicat ca Sectorul financiar-bancar este prioritar pentru noi si ca folosim toate parghiile legale pe care le avem la dispozitie pentru a depista comportamentele anticoncurentiale.De asemenea, am oferit solutii pentru a veni in sprijinul consumatorilor, respectiv am facut propuneri pentru completarea a doua proiecte de legi importante ce se afla in dezbatere in Parlament si care transpun doua directive, privind conturile de plati si cea referitoare la serviciile de plati", spune presedintele autoritatii de concurenta.Intrebat ce propuneri a facut, acesta a spus ca, avand in vedere ca mobilitatea clientilor este redusa, propunerile Consiliului Concurentei se refera la implementarea unui mecanism care sa faciliteze transferul conturilor de la o banca la alta."Am recomandat eliminarea analizei de solvabilitate pentru cazurile in care, in urma refinantarii unui credit, rata este mai mica. La ora actuala, s-a eliminat aceasta analiza de solvabilitate doar la conversia creditelor. In acelasi timp, vom sprijini ANPC in realizarea unui comparator de comisioane, avand in vedere ca avem experienta in implementarea cu success a comparatorului de preturi pentru produse alimentare", adauga Chiritoiu.El afirma ca, in conditiile in care clientii se vor putea transfera mai usor de la o banca la alta, va creste concurenta intre banci, cu atat mai mult daca consumatorii pot compara comisioanele."In acelasi timp, daca refinantarea nu este blocata administrativ de reevaluarea garantiilor si a veniturilor, de asemenea, clientii se pot muta la o banca care ofera dobanzi mai mici. Acest lucru va determina si celelalte banci sa reduca dobanzile pentru a atrage clienti", mentioneaza el.In prezent, este in curs de aprobare legea care transpune Directiva Serviciilor de Plati (PSD2), care va permite unor jucatori non-bancari (firme fintech) sa acceseze sistemele bancilor traditionale pentru a putea face plati in numele clientilor, precum si pentru a le furniza situatia conturilor."In mod cert, vom asista la intrarea in acest mecanism de plati a unor operatori de telefonie mobila, retailerii mari si cei online, cat si o serie intreaga de alti furnizori care vor vedea in aceasta noua reglementare o oportunitate de business. Pe de alta parte, aceasta directiva reprezinta o provocare pentru banci, iar noi vom supraveghea ca acestea sa nu blocheze intrarea pe piata a noilor operatori", puncteaza Chiritoiu.Acesta spera ca propunerile Concurentei sa fie agreate de reprezentantii Parlamentului si sa aiba acelasi succes cu cel realizat la eliminarea comisionului de rambursare anticipata."Sa nu uitam ca de aceasta masura au beneficiat peste 300.000 de clienti si a fost acceptata, pana la urma, si de FMI si de CE si nu a ridicat probleme in instanta", adauga Bogdan Chiritoiu.O alta initiativa a autoritatii a fost cea care a vizat care a vizat plafonarea comisioanelor pe care bancile le incaseaza la procesarea tranzactiilor cu cardul, finalizata prin introducerea unei astfel de prevederi in Legea pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar.De asemenea, o alta masura initiativa a fost cea care a vizat plafonarea comisioanelor pe care bancile le incaseaza la procesarea tranzactiilor cu cardul la 0,2% din valoarea tranzactiei pentru cardurile de debit si 0,3% pentru cele de credit."Aceasta prevedere a fost introdusa la solicitarea noastra in Legea pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar, inainte sa fie aprobat Regulamentul European care stipuleaza plafonarea comisioanelor la tranzactiile bancare. Initiativa noastra s-a bazat pe concluziile investigatiei sectoriale privind piata serviciilor de plati prin carduri care a evidentiat faptul ca nivelul acestor comisioane interbancare pe piata cardurilor din Romania este printre cele mai mari din Europa", a punctat presedintele autoritatii.De asemenea, pe langa investigatia sectoriala din domeniul bancar, Consiliul Concurentei are in derulare doua investigatii pe piata asigurarilor.Una se refera la un posibil schimb de informatii intre companiile membre UNSAR, iar cea de a doua, la o posibila intelegere pe piata asigurarilor de aviatie."La aceasta din urma am colaborat cu autoritatea de concurenta de la Londra pentru ca am efectuat inspectii inopinate si la sediile unor companii din Marea Britanie", spune el.Intrebat daca ia in considerare o eventuala sanctionare a bancilor, Chiritoiu a spus ca, asa cum a sanctionat "baietii destepti din energie, de la Loterie sau din Portul Constanta, vom interveni si in privinta celor din sectorul financiar, daca vom avea dovezi ca au incalcat legea concurentei".