BRD-GSG, profit de peste un miliard de lei in primele 9 luni

Profitul net al Grupului BRD a urcat in primele 9 luni ale acestui an la 1,06 miliarde lei, din care banca si-a adjudecat 1,04 miliarde de lei profit, diferenta provenind de la celelalte divizii din grup (leasing, asset management s.a), potrivit unui raport publicat vineri pe bursa. La 30 septembrie 2017 banca avea 783 agentii, cu 29 mai putine decat la inceputul anului, iar numarul de clienti persoane fizice a urcat la 2,26 milioane.Cota de piata a bancii dupa criteriul activelor era in iunie 2017, de 12,93%. In septembrie, banca pierduse usor din cota de piata pe segmentul depozitelor (atat in cazul depozitelor persoanelor fizice cat si in cel al companiilor).Venitul net bancar (la nivelul Grupului BRD) a crescut cu 3,4% in primele 9 luni ale anului 2017 in comparatie cu perioada similara a anului trecut, crestere determinata de cresterea veniturilor nete din dobanzi, +6,8% in dinamica anuala, ca urmare a efectelor pozitive de volum. Scaderea veniturilor nete din comisioane a fost determinata in principal de veniturile mai mici din produsele bancare de tranzactionare, influentate de cresterea presiunilor competitive si modificarile continue de structura.Cheltuielile operationale au crescut cu 3% in dinamica anuala. Cheltuielile de personal au fost influentate de reevaluarea pachetului de compensatii, in linie cu practicile pietei. Cresterea cheltuielilor care nu sunt legate de personal a fost determinata in principal de proiectele de transformare a modelului de afaceri la nivelul bancii (servicii de consultanta in legatura cu proiectele de transformare si cheltuiala cu amortizarea mai mare determinata de cresterea investitiilor IT).Rezultatul operational brut a crescut cu +3,8% an pe an, excluzand elementele nerecurente (castigul din instrumente financiare disponbile pentru vanzare, 9m RON in primele 9 luni din 2017 si 127m RON in primele 9 luni din 2016, determinat in special de tranzactia VISA Europe).Indicatorul cost/ venit, excluzand elementele nerecurente, a atins 51,8% pentru primele 9 luni din 2017 in comparatie cu 52,0% in primele 9 luni din 2016. In primele 9 luni din 2017, Grupul a inregistrat un cost al riscului pozitiv de 271m RON (fata de un cost negativ al riscului de 362m RON in primele 9 luni din 2016) datorita recunoasterii unor despagubiri de asigurari, recuperarilor din portofoliile non retail depreciate si castigului din vanzarea de portofolii de credite neperformante.Rata NPL a scazut la 7,8% la 30 septembrie 2017 fata de 10,8% la 30 septembrie 2016, urmare a vanzarii de portofolii neperformante si continuarii operatiunilor de stergere de creante depreciate. Gradul de acoperire a creditelor neperformante a crescut la 75,0% la 30 septembrie 2017 (fata de 74,8% la 30 septembrie 2016).