Inmatricularile noi de autoturisme au depasit 450.000 de unitati in primele 9 luni

Petse 450.000 de autoturisme au fost inmatriculate pentru prima oara in Romania in primele 9 luni ale acestui an, potrivit datelor furnizate luni de Institutul National de Statistica. Inmatricularile noi de autoturisme au crescut cu 32,7% in trimestrul III 2017, comparativ cu trimestrul III 2016, mai arata datele INS. Inmatricularile noi de vehicule rutiere se refera la vehiculele rutiere inmatriculate pentru prima data in Romania. Acestea cuprind vehiculele noi, inclusiv cele achizitionate in leasing, precum si vehiculele la mana a doua din import. Datele nu includ reinmatricularile datorate schimbarii proprietarului in urma vanzarii autovehiculului, tramvaiele si troleibuzele, vehiculele militare, remorcile din agricultura si vehiculele de locuit.In trimestrul III 2017 comparativ cu trimestrul corespunzator din anul 2016, inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au inregistrat cresteri la toate categoriile, cea mai semnificativa fiind la categoria autoturisme cu 32,7%.In ceea ce priveste inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul marfurilor au fost inregistrate cresteri la autocamioane si la remorci si semiremorci cu 5,5% respectiv, cu 2,2% si scadere la categoria autotractoare cu 7,0%.Fata de trimestrul II 2017, in trimestrul III 2017 inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 7,1%, iar inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul marfurilor au scazut cu 7,5%.