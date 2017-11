ANAF a mai recuperat peste 1 milion de euro prin executare silita in dosarul RAFO

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a valorificat, marti, 07 noiembrie a.c, prin licitatie, un ansamblu de bunuri imobiliare, pretul de adjudecare fiind de 4.950.000 de lei, fara TVA, au anuntat reprezentantii Fiscului intr-un comunicat de presa transmis miercuri. Pretul de pornire al celei de-a treia licitatii a fost de 2.923.940 de lei, la licitatie participand 6 ofertanti.Ansamblul de imobile, evaluat initial la suma de 5.847.880 lei, situat in Bucuresti, este compus din:- hala industriala in suprafata construita de 5.987 mp, avand o suprafata desfasurata 7.075 mp si teren aferent in suprafata de 5.987 mp;- constructie metalica in suprafata construita de 63 mp si teren aferent in suprafata de 965 mp;- constructie metalica in suprafata construita de 17 mp si teren aferent in suprafata de 1.758 mp.Prin aceasta actiune a structurii specializate din ANAF, a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca definitiva pronuntata in materie penala nr. 1207/A/01.10.2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti Sectia a II-a Penala in dosarul nr. 36794/3/2005 In conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in cel mult 5 zile de la data adjudecarii, adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul, in lei, in numerar la o unitate a Trezoreriei Statului sau prin decontare bancara.ANAF va continua modalitatile prevazute de lege si va demara procedurile de valorificare a tuturor bunurilor sechestrate sau confiscate, potrivit legii, prin publicarea anunturilor de licitatie in vederea participarii potentialilor ofertanti pentru adjudecarea bunurilor si totodata finalizarea procedurilor de valorificare.