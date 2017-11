Bunuri contrafacute in valoare de peste 100.000 de euro, descoperite in Dragonul Rosu

Inspectorii antifrauda fiscala au identificat peste 1.700 de articole de imbracaminte, peste 5.200 perechi incaltaminte, 2.500 de parfumuri, 740 produse cosmetice, zeci de ochelari de soare si tocurile aferente in valoare de piata de peste 100.000 de euro, depozitate intr-un stand situat in complexul comercial Dragonul Rosu in vederea vanzarii, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de reprezentantii Antifraudei.Bunurile sunt susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala, avand inscriptionate marci precum Adidas, Nike, Armani, Converse etc. Din verificarile efectuate s-a constatat ca in respectivul stand, precum si in alte cinci standuri alaturate, desfasoara activitate comerciala un grup de persoane de nationalitate vietnameza cu angajati romani, in baza unor contracte de inchiriere intocmite in fals cu proprietarul spatiului. O societate comerciala din judetul Mures era inscrisa drept beneficiara, fara insa ca aceasta societate sa aiba legatura cu frauda. De asemenea, au fost identificate documente falsificate (certificat de inmatriculare si act constitutiv) pe numele societatii din Mures.Bunurile au fost retinute si predate organelor vamale in vederea verificarii autenticitatii si, respectiv, distrugerii, conform procedurii prevazute de Regulamentul UE nr. 608/2013, privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala.Simultan cu verificarile din complexurile comerciale, in toate punctele de trecere a frontierei de stat vor fi efectuate actiuni de monitorizare, documentare si control a comertului si fluxului de marfuri intracomunitare, precum si a importurilor. Precizam ca actiunile de verificare ale inspectorilor Directiei Generale Antifrauda Fiscala in punctele de trecere a frontierei de stat se vor desfasura in colaborare cu Directia Generala a Vamilor si Politia de Frontiera