Consultantii fiscali avertizeaza: Mecanismul split TVA a devenit pseudo-optional

contribuabilii care au datorii din TVA (cu exceptia celor esalonate la plata) si cei care sunt in insolventa;

contribuabilii care au optat in cursul anului 2017 pentru mecanismul platilor defalcate a TVA si care sunt obligati sa-l aplicecel putin un an de la data inregistrarii in sistem.

sa-si adapteze sistemele informatice astfel incat sa poata face plati in contul furnizorilor care aplica mecanismul platilor defalcate a TVA;

sa verifice in Registrul persoanelor care aplica mecanismul platilor defalcate a TVA daca furnizorii aplica mecanismul sau nu;

sa plateasca penalitati sau amenzi daca nu faccorect plata TVA din factura in contul de TVA al furnizorului (dupa 30 de zile, dacanu se corecteaza plata eronata a TVA, se aplica o amenda de 50% din suma de TVA nevirata in contul de TVA al furnizorului).

Plenul Senatului a adoptat marti, 31 octombrie 2017, Legea de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA . Senatul este prima camera sesizata, urmand ca forul decizional sa fie Camera Deputatilor. Pana la publicarea Legii in Monitorul Oficial, Ordonanta isi produce efectele conform formei in vigoare. Camera Consultantilor Fiscali doreste sa atraga atentia ca desi au fost anuntate masuri ce urmau sa simplifice mult mecanismul platilor defalcate a TVA, acesta urmand sa devina optional si doar pentru o mica parte din contribuabili obligatoriu (cei cu datorii si cei in insolventa), proiectul de Lege aprobat de SenatAstfel, proiectul de Lege prevede ca de la 1 ianuarie 2018, vor aplica obligatoriu mecanismul platilor defalcate a TVA:Exista si prevederi care ofera in continuare dreptul de optiune al contribuabililor sa aplice mecanismul, cu acordarea unor facilitati fiscale (scutire cu 5% a impozitului pe profit/impozitului pe venitul microintreprinderilor).Remarcam faptul ca pentru firmele cu datorii din TVA au fost stabilite praguri nesemnificative ale acestora,aspect care va conduce la aplicarea sistemului de catre foarte multi contribuabili, multiplicand astfel efectele acestei ordonante si asupra celor care nu vor aplica mecanismul. De exemplu, pentru un mare contribuabil, nivelul datoriilor restante de la care va fi obligat sa aplice mecanismulva fi de 1.500 lei.De asemenea,incepand cu 5 ianuarie vor fi inregistrati in Registrul persoanelor care aplica mecanismul platilor defalcate a TVA contribuabilii care au datorii restante de TVA la 31 decembrie 2017. Aceasta inseamna ca un contribuabil care nu va plati pana pe 31 decembrie 2017 obligatia privind TVA din decontul care se depune pana pe 21 decembrie 2017, si depaseste acele praguri nesemnificative, va trebui sa aplice incepand cu 5 ianuarie 2018 mecanismul platilor defalcate.Desi la prima vedere numai o parte din contribuabili vor aplica mecanismul platilor defalcate si vor avea conturi speciale de TVA, in realitate toti contribuabilii vor fi afectati.Ori, asa cum am subliniat, plafonul foarte redus al datoriilor restante va face ca mecanismul sa fie aplicat de un numar considerabil de contribuabili care vor intra in relatii comerciale cu cei care nu aplica mecanismul si care nu au deschise conturi specialede TVA. Aceasta inseamna ca in anul 2018 toti contribuabilii care desi nu aplica mecanismul platilor defalcate de TVA, vor trebui:Dezbaterile din ultima vreme pe acest subiect au demobilizat contribuabilii, mecanismul fiind considerat optional, darRegretabil este si faptul ca au fost mentinute prevederile conform carora si persoanele neplatitoare de TVA, care desfasoara activitati economice (sunt persoane impozabile) sau sunt institutii publice, au obligatia sa faca plata TVA din factura de achizitii in contul special de TVA al unui furnizor care aplica mecanismul. In aceasta categorie intra mici intreprinderi, gradinite, scoli, spitale, unitati militare, primarii, etc. care, desi nu sunt inregistrate ca platitori de TVA, vor avea obligatia sa verifice de fiecare data, pentru fiecare achizitie dar si plata, daca furnizorul este o persoana care aplica mecanismul platilor defalcate a TVA, iar daca este, sa faca plata in contul special de TVA al acestuia.Proiectul de Lege prevede, deasemenea, si conditii de iesire din sistemul de plata defalcata a TVA dupa o anumita perioada, ceea ce conduce la complicarea activitatii persoanelor care nu aplica mecanismul, dar au legaturi economice cu cei ce il aplica, acestea fiind obligate sa verifice continuu daca la momentul la care fac o plata furnizorii mai aplica sau nu mecanismul(prin verificarea in Registrul persoanelor care aplica mecanismul platilor defalcate a TVA).Astfel, toate aceste sarcini administrative pentru persoanele impozabile care nu aplica sistemul platilor defalcate a TVA, indiferent daca sunt sau nu platitori de TVA, vor conduce la o ingreunare a activitatii contribuabililor care nu opteaza pentru aplicarea sistemului, si prin urmare,