Electrolux produce in Romania primul aragaz din lume cu functie de gatit la abur

Electrolux a inceput sa produca la fabrica sa de la Satu Mare primul aragaz din lume cu functie de gatit la abur – o tehnologie specifica, pana acum, doar cuptoarelor incorporabile. Proiectarea aragazului a durat aproximativ 1 an, avand la baza un studiu privind preferintele consumatorilor. Productia a inceput in septembrie 2017, iar pana in prezent au fost realizate cateva mii de asemenea produse. Potrivit directorului Dietmar Bloemer, din 2018 este prevazut exportul acestui produs in tarile din spatiul european.Electrolux Satu Mare este una dintre putinele fabrici din zona care a rezistat dupa Revolutie, multe dintre fabricile "glorii" ale perioadei comuniste fiind inchise. Electrolux a fost infiintata in 1906, avand 20 de angajati. In 1997, fabrica a fost cumparata de grupul Electrolux, care a investit la Satu Mare circa 33 de milioane de euro, modernizand compania si aducand-o la standarde europene. Cifra de afaceri a companiei a fost anul trecut de peste 500 de milioane de lei.“Inovatia este unul dintre cele mai importante elemente din ADN-ul brandului Electrolux, iar aragazul PlusSteam este o dovada in acest sens. Ne bucuram ca am produs la Satu Mare aragazul cu functie de gatit la abur - o premiera mondiala - si ca am reusit sa le oferim clientilor nostri posibilitatea de a experimenta si mai mult in bucatarie. Folosit pentru prima data in bucatariile profesionale, aburul este extrem de apreciat in gastronomie si suntem convinsi ca functia PlusSteam a noului aragaz Electrolux va fi apreciata de consumatori pentru versatilitatea sa.” a declarat Carmen Georgescu, Communication & Marketing Manager Electrolux Romania."Odata cu evolutia tehnologica, piata electrocasnicelor are un potential tot mai mare de crestere, astfel ca prioritatea noastra este de a dezvolta produse care sa raspunda nevoilor consumatorilor cu solutii practice si inovatoare. Suntem mandri ca fabrica Electrolux din Satu Mare a contribuit la dezvoltarea acestui produs unic pe piata internationala si ca am putut adapta in premiera, functia PlusSteam la gama noastra de aragazuri.” a declarat Dietmar Bloemer, directorul fabricii Electrolux din Satu Mare.