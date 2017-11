Euro trece de 4.61 lei in ziua preconizatei revolutii fiscale

Dupa sedinta de politica monetara a BNR,perechea euro/leu a trecut miercuri de 4.6300/EUR, dupa care s-a intors aproape de 4.6240. Media afisata de BNR luni in jurul pranzului a fost de 4.6198 lei pentru un euro. ​Monedele Europei emergente s-au tranzactionat in intervale inguste fata de euro.Reamintim ca marti, guvernatorul BNR a afirmat ca EURRON ar trebui sa fie mai flexibil si ca sunt posibile miscari in ambele sensuri. Stricand din surprizele rezervate de publicarea maine a raportului trimestrial privind inflatia a spus ca estimarile BNR pentru rata de sfarsit de an 2017 au crescut semnificativ, se arata intr-un raport destinat investitorilor. Fata de francul elvetian, cotatia leului a fost miercuri la 3.98 unitati pentru un chf, in vreme ce fata de dolarul american, leul a pierdut un ban, pana la 3.98 lei oentru un dolar SUA.Reamintim ca prognozele principalelor banci pentru cursul euro leu la finele acestui an este in intervalul 4.62-4.63 lei pentru un euro.Dolarul a pierdut teren fata de majoritatea celorlalte monede majore miercuri dimineata in urma zvonurilor legate de posibile intarzieri in implementarea reformelor fiscale in SUA. In momentul redactarii euro se apropiase de nivelul USD 1.1600/EUR.Segmentul scurt al curbei randamentelor implicite a ramas miercuri dimineata aproape de 1.25% in timp ce segmentul maturitatilor 1M-3M a urcat spre 1.65% - 1.90%.In urma conferintei de presa sustinuta de guvernatorul BNR, randamentele titlurilor suverane denominate in lei au crescut pe intreaga curba. Portiunea maturitatilor scurte a urcat cu aproximativ zece puncte de baza in vreme ce segmentul lung a fost mai stabil. Miercuri dimineata piata este calma, investitorii asteptand sedinta de guvern la care vor fi probabil discutate modificarile de politica fiscala.Preturile metalelor pretioase au urcat miercuri dimineata ajutate de o slabire a dolarului pe baza intensificarii incertitudinilor fiscale in SUA. Aurul se tranzactioneaza aproape de 1,280.00 dolari pe uncie, argintul fluctueaza in jurul a 17.00 dolari pe uncie, platina a urcat la 925.00 dolari pe uncie, iar pretul paladiului este in preajma nivelului de 1,000.00 dolari pe uncie.