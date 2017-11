Mihai Tudose, catre ministrul finantelor: Daca bancile sunt nervoase, va felicit, sunteti pe drumul cel bun/ Ionut Misa: Am fost primul care a initiat controale in sistemul bancar

Premierul Mihai Tudose a atacat bancile la inceputul sedintei de Guvern in care se adopta modificarile la Codul Fiscal. Tudose l-a felicitat pe ministrul finantelor, Ionut Misa, ca a reusit sa enerveze bancile. "Felicitari, domnule Misa! Tocmai am aflat acum ca niste sucursale ale unor banci au dat liber angajatilor ca sa participe la mitingul din fata. Daca bancile sunt nervoase, va felicit, sunteti pe drumul cel bun. Mai ramane sa plateasca si taxe", a spus Tudose, la inceputul sedintei de Guvern.Inainte de aceasta declaratie a premierului, Ionut Misa s-a laudat ca in perioada in care a lucrat la ANAF a fost primul director care a initiat controale in sistemul bancar. "Sunt primul care a initiat controale in sistemul bancar, ca director general la mari contribuabili, sunt primul care a initiat controale la companii multinationale, sunt primul care a reusit cu o echipa de profesioniosti sa aduca sute de milioane de euro de la o singura companie, in urma unui control fiscal si care a reusit sa determine sistemul bancar din Romania", a spus Misa.Acesta a spus ca una dintre modificarile Codului Fiscal se refera la "transpunerea directivei 1164 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne". Misa spune ca este o masura contestata."Bineinteles ca masura este contesta, pentru ca ea doreste sa limiteze deductibilitatea dobanzilor realizate intre firmele multinationale din Romania si companiile mama din afara tarii pentru ca aceasta masura doreste sa impiedice transferul profiturilor din Romania catre alte tari pentru ca aceasta masura doreste sa creasca profitul in Romania si implicit impozitul pe profit achitat de aceste companii in Romania. Deci, este, evident, o masura extrem de benefica mediului economic romanesc, bugetului de stat si implicit cetatenilor care vor beneficia, prin cresterea sumelor alocate si incasate la bugetul de stat, de mai multe spitale, de mai multe autostrazi, de mult mai multe beneficii in vafoarea lor. E o masura care, dupa cum am observat, in media este neglijata, dar, in opinia mea personala, este esenta acestei ordonante si reprezinta elementul care doreste sa atraga atentie romanilor, care sunt convins ca sunt extrem de intelingenti, sa faca diferenta sa nu mearga dupa fenta, daca imi permiteti o mica exprimare, in a urmari transferul contributiilor si sa inteleaga ca contestarea acestei ordonante este mai mult legata de transferul acestor profituri in afara tarii si de dorinta de a impiedica posibilitatea statului roman sa impoziteze aceste companii", a spus Misa.Reamintim ca in timp ce are loc sedinta de Guvern, sute de oameni protesteaza in Piata Victoriei fata de modificarile Codului Fiscal.