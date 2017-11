VIDEO Ionut Misa, ministrul Finantelor: Vreau sa-i rog pe romani sa citeasca aceasta Ordonanta si sa-si puna intrebarea daca ies in strada pentru interesul propriu sau pentru interesul unor companii

Astazi a fost adoptata Ordonanta care modifica Codul Fiscal.

Masurile luate astazi in Guvern sunt benefice pentru companii

Depre transferul contributiilor: masura a fost trecuta in Programul de Guvernare. In 2017, cntributiile angajatorului insemnau 22.75%. Din 2018, contributiile angajatorului vor fi de 2.25% Angajatul va avea contributii de achitat de 35%.

De la 9 contributii, vor ramane doar 3 contributii.



Cei 2.25% contributii ramase la angajator sunt rezultatul negocierilor cu sindicatele. Am urmarit sa mentinem cheltuiala angajatorului la acelasi procent.

Baza de calcul pentru contributiile sociale pentru activitati independente. Vom avea distinct un mod de calcul pentru CAS. Practic, cel care desfasoara o activitate independenta va putea sa isi aleaga el salariul cu care sa fie platit, dar nu mai mic decat salariul minim

Directiva implementata astazi ne ajuta sa impiedicam companiile sa isi transfere profiturile in alte tari sau chiar la companiile-mama.

In 30 septembrie 2017 existau 157.798 de angajatori care nu au platit contributii sociale pentru angajatii lor. Cei care vor face retinere la sursa a contributiilor si nu vor plati Statului aceste contributii vor avea dosar penal

Am decis sa prezint care sunt adevaratele masuri

Vreau sa-i rog pe romani sa citeasca aceasta Ordonanta si sa incerce sa inteleaga ce le-am spus si sa inteleaga singuri si sa-si puna intrebarea daca ies in strada pentru interesul propriu sau pentru interesul unor companii

Le transmit multinationalelor ca Romania este o tara cu un climat farte bun pentru a investi, cu o fiscalitate scazuta

"Masurile luate astazi in Guvern sunt benefice pentru companii ", a declarat miercuri ministrul Finantelor Ionut Misa, in cadrul unei conferinte de presa organizata la cateva ore dupa ce Guvernul a aprobat revolutia fiscala, criticata atat de patronate, cat si de sindicate si de organizmele independente (Consilul Fiscal). HotNews.ro transmite LIVE TEXT principalele declaratii ale lui Ionut Misa. Vezi aici inregistrarea evenimentului (video si in articol). Principalele declaratii ale lui Ionut Misa: