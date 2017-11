Guvernul a stabilit cerintele tehnice pentru implementarea caselor de marcat cu jurnal electronic: Pot fi folosite si telefoanele inteligente, daca sunt conectate la  imprimanta fiscala

Guvernul a modificat, in sedinta de miercuri, printr-o hotarare, normele metodologice de aplicare a OUG nr 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, stabilind cerintele tehnice pe care casele de marcat cu jurnal electronic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi autorizate. La optiunea contribuabilului, sunt posibile achizitionarea si utilizarea unui alt dispozitiv, de tip PC, telefon inteligent, tableta, POS, conectat la o imprimanta fiscala.Trebuie precizat ca potrivit unei ordonante adoptate in luna august de Guvern, casele de marcat cu jurnal electronic vor deveni obligatorii de la 1 iunie 2018 pentru firmele mijlocii si mari, respectiv de la 1 august 2018, pentru firmele mici, realizandu-se inlocuirea treptata a celor de generatie veche cu rola jurnal de hartie.Fiecare aparat de marcat va trebui sa contina un modul fiscal propriu, prin intermediul caruia controleaza operatiunile specifice activitatii fiscalizate, precum si un modul de comunicatie, care poate asigura conectarea la un sistem informatic de monitorizare si supraveghere al ANAF.Prin implementarea Registrului national de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale, se creaza premisele debirocratizarii procedurilor efectuate in legatura cu aparatele de marcat (fiscalizare, sigilare, schimbarea memoriei fiscale sau a jurnalului electronic, reparatii, etc.) inregistrarea acestora urmand sa se realizeze electronic.De asemenea, a fost eliminata obligatia contribuabilului de a solicita si obtine de la organul fiscal certificatul de atestare fiscala, in vederea obtinerii autorizatiei de distributie a aparatelor de marcat electronice fiscale.Rezumatul bonului fiscal care se transmite la ANAF cuprinde : valoarea totala a bonului fiscal; numarul de ordine al bonului; data, ora si minutul emiterii bonului; seria fiscala a aparatului de marcat electronic fiscal; valoarea totala a TVA pe cote ale acesteia.Termenul de valabilitate a autorizatiei de distributie a aparatelor de marcat electronice fiscale a fost majorat de la 3 ani la 5 ani. Totodata, a fost introdusa notiunea de reautorizare, aceasta putand fi solicitata cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei.