Modificarile Codului fiscal contestate de mediul de afaceri si sindicate au fost aprobate de Guvern

Majorarea nivelului venitului lunar brut in functie de care se acorda deducerea personala, dupa cum urmeaza: de la 1500 lei (in prezent) la 1950 lei - limita pana la care deducerile se acorda in suma fixa, in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere; de la 3000 lei (in prezent) la 3600 lei - limita maxima pana la care deducerile se acorda in mod degresiv.

Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acorda deduceri personale.

Scopul masurii este sa fie mentinut numarul persoanelor care beneficiaza de aceste deductibilitati in conditiile majorarii salariului minim brut pe tara si al transferului sarcinii fiscale de la angajator la angajat.

Alte modificari fac referire la sanctionarea agentului economic cu refuzul dreptului de deducere a TVA doar in cazul in care exista probe ca acesta avea informatii certe despre activitatea firmelor evazioniste cu care a intrat in relatii comerciale. De asemenea, se extinde confiscarea si asupra mijlocului de transport pentru cei ce fac evaziune comercializand produse accizabile nemarcate - alcool si produse din tutun.

In domeniul impozitarii societatilor, OUG revizuieste sistemul de impunere a microintreprinderilor, astfel incat vor fi impozitate cu 1% pe veniturile realizate si IMM-urile care realizeaza venituri de la 500.000 euro la 1.000.000 euro si care in prezent platesc impozit de 16% pe profit. Vezi toate prevederile aprobate de Guvern.De asemenea, se elimina conditia privind realizarea de venituri din consultanta si management. Mentionam ca in prezent, firmele care obtin venituri din consultanta si management pot plati impozit pe veniturile microintreprinderilor, daca aceste venituri nu depasesc 20% din veniturile totale.Totodata, se includ in acest sistem si persoanele juridice care nu intrau sub incidenta acestui impozit (persoanele juridice din domeniul asigurarilor, pietei de capital, din domeniul bancar, al jocurilor de noroc si din domeniul extractiei resurselor naturale).Totodata, ordonanta transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2016/1164/UE, pentru combaterea externalizarii profiturilor companiilor multinationale, prin:limitarea deductibilitatii dobanzilor;introducerea impozitarii la iesire - previne erodarea bazei impozabile in cazul unui transfer de active in afara Romaniei;consolidarea regulii antiabuz, ce va permite autoritatilor romane sa refuze contribuabililor beneficiile fiscale obtinute din aranjamente abuzive;introducerea normelor privind societatile straine controlate (SSC) ce au ca scop impiedicarea evitarii platii impozitelor prin devierea veniturilor catre filiale din paradisuri fiscale.In domeniul contributiilor sociale obligatorii, modificarile vizeaza atat reducerea cotelor cumulate ale contributiilor sociale obligatorii, per total cu 2 puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%, cat si reducerea numarului contributiilor sociale de la de la 9 (angajat si angajator), la 3, dupa cum urmeaza: contributia de asigurari sociale (CAS), platita pentru salariat; contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS), platita pentru salariat; contributia asiguratorie pentru munca, suportata de angajator.Se stabileste transferul sarcinii fiscale a obligatiilor privind contributiile sociale obligatorii datorate de angajator la angajat in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, astfel:CAS si CASS se datoreaza de catre persoanele fizice, respectiv de catre angajati, inclusiv in cazul contractelor individuale de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, pentru care CAS si CASS datorate nu pot fi mai mici decat nivelul contributiilor sociale aferente salariului minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza acestea, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ;De asemenea, se stabileste o cota suplimentara de CAS (de 4%, respectiv 8%) pentru conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca definite potrivit legii.Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) este in cota de 10%, datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, potrivit Codului fiscal.Actul normativ prevede si modificarea modului de stabilire a CAS si a CASS pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente [de exemplu: consultanti, experti contabili, medici, persoane fizice autorizate, avocati (numai CASS), notari (numai CASS)] sau alte categorii de venituri. Mai exact, acestea nu mai datoreaza contributiile sociale asupra venitului realizat, ci baza de calcul va fi venitul ales, care, in cazul CAS trebuie sa fie cel putin egal cu salariul minim brut pe tara, iar baza de calcul a CASS va fi salariul minim brut pe tara.Se excepteaza de la plata CAS persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale numai pentru veniturile realizate din activitati pentru care, potrivit legii, exista obligatia asigurarii in aceste sisteme (ex: avocatii, notarii, personalul monahal), inclusiv pentru veniturile de natura salariala realizate in domeniile respective (ex. avocatii salarizati, etc.). In prezent, exceptia se aplica pentru orice venit din salariu si asimilat salariilor, inclusiv persoanelor fizice care au si calitatea de pensionari al unui sistem propriu de asigurari sociale, ceea ce genereaza inechitati fata de persoanele care sunt pensionari din sistemul public de pensii.Se modifica, de asemenea, modalitatea de asigurare in sistemul public de sanatate a persoanelor care au calitatea de pensionari, someri, persoane aflate in concedii pentru cresterea copiilor, persoane care obtin ajutoare sociale si alte categorii de persoane aflate sub protectia sau in custodia statului. Aceste persoane vor fi asigurate in sistemul public de sanatate, fara plata contributiei, daca nu realizeaza venituri pentru care datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.Se introduce "Contributia asiguratorie pentru munca" in cota de 2,25% datorata de angajatori. Contributia asiguratorie pentru munca este destinata alimentarii Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale si asigurarii necesarului pentru plata prestatiilor din domeniul asigurarilor sociale de care beneficiaza salariatii, respectiv indemnizatiile pentru somaj, indemnizatiile primite pentru concediile medicale sau cheltuielile pentru accidente de munca si boli profesionale.In domeniul impozitului pe venit, ordonanta prevede reducerea cotei de la 16% la 10%. Astfel, cota de impozitare scade pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din investitii (mai putin veniturile din dividende, pentru care se mentine cota de impozit de 5%), din pensii, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din premii si din alte surse. Masura are scopul sa reduca presiunea fiscala asupra veniturilor populatiei si, implicit sa contribuie la cresterea nivelului de trai, precum si sa incurajeze mediul de afaceri, indeosebi in ceea ce priveste cresterea investitiilor.