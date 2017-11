Dupa primele 9 luni, s-au incasat din exporturi 46.5 miliarde de euro, dar ne trebuie 55.5 miliarde de euro ca sa ne achitam importurile

Deficitul comercial al Romaniei in primele 9 luni ale acestui an a urcat la 8.88 miliarde de euro, mai mare cu aproape 2 miliarde de auro decat deficitul comercial din primele 9 luni ale anului trecut, a transmis joi Institutul National de Statistica. Practic, incasam din exporturi 46.5 miliarde de euro si cheltuim pe marfurile importate 55.48 miliarde de euro. Evident, acest dezechilibru pune o presiune suplimentara pe cursul de schimb euro/leu.Potrivit INS, doar in septembrie deficitul comercial a depasit miliardul de euro, avand exporturi de 5.5 miliarde de euro si importuri de 6.5 miliarde de euro.Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri in primele 9 luni din acest an a fost de 35,36 miliarde euro la expedieri si de 42,10 miliarde euro la introduceri, reprezentand 75,9% atat din total exporturi cat si din total importuri.In perioada 1.I-30.IX 2017, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse: masini si echipamente de transport (46,6% la export si 37,1% la import) si alte produse manufacturate (33,6% la export si respectiv 30,9% la import).