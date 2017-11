Explicatiile Guvernatorului BNR pentru deprecierea leului: Ne confruntam cu presiuni de depreciere a leului, pe fondul cresterii mai rapide a importurilor fata de exporturi

"Ne confruntam cu presiuni de depreciere pe leu, asa cum au si maghiarii si polonezii, singura moneda care s-a apreciat in zona fiind coroana ceha. Tendinta de depreciere a leului este mai de durata decat in cazul zlotului si forintului. Nu sunt cifre mari, dar aceasta tendinta este asociata cu situatia balantei de plati. Si, fata de polonezi si fata de unguri,Romania are o deteriorare a balantei de plati. Avem importuri mai mari decat exporturile, iar viteza de crestere a importurilor o depaseste pe cea a exporturilor. Se contureaza o problema, chiar daca acest deficit e partial acoperit de intrari de capital si de fonduri europene. Ungurii sunt aproximativ pe echilibru cu balanta de plati, iar ceghii sunt pe excedent", a explicat joi Guvernatorul BNR Mugur Isarescu la prezentarea Raportului trimestrial privind inflatia.Reamintim ca tot joi, INS a anuntat ca deficitul comercial al Romaniei in primele 9 luni ale acestui an a urcat la 8.88 miliarde de euro. Practic, incasam din exporturi 46.5 miliarde de euro si cheltuim pe marfurile importate 55.48 miliarde de euro. Evident, acest dezechilibru pune o presiune suplimentara pe cursul de schimb euro/leu. Doar in septembrie diferenta dintre valoarea importurilor si cea a marfurilor exportate a depasit miliardul de euro.In sedinta de tranzactionare de miercuri piata financiara a reactionat oarecum divergent. EUR/RON a crescut cu 0.50% la 4.6198 (cel mai ridicat nivel din august 2012), iar USD/RON s-a apreciat cu 0.16%, la 3.9810 la BNR. Pe piata monetara ratele de dobanda au crescut marginal: overnight la 0.89%/1.28%. ROBOR la trei luni s-a consolidat la 1.86%, iar ROBOR la sase luni a crescut cu un punct baza la 2.02%. Curba randamentelor s-a deplasat in sus, in medie cu cinci puncte baza, avansul fiind mai pronuntat pe scadentele scurte si medii. Rata de dobanda la titlurile de stat la 10 ani a urcat cu doua puncte baza la 4.295%. Bursa a crescut (indicele BET cu 0.4%), pe o lichiditate totala de 9.4 milioane EUR