Isarescu: Preturile vor creste mai repede decat anticipasem. Inflatia ar putea urca la 2.7% in decembrie 2017 si 3.2% in decembrie 2018

Noua prognoza a BNR pentru sfarsitul acestui an arata o crestere mai accentuata a preturilor: 3.2% in decembrie 2018 si 2.7% in decembrie 2017, a anuntat joi Mugur Isarescu in cadrul prezentarii Raportului privind inflatia. epasirea limitei superioare a intervalului tintei in prima parte a anului 2018 se datoreaza in principal unor efecte statistice de baza asociate reducerilor unor taxe si impozite indirecte la inceputul anului 2017, evolutiei anticipate dar si acumularii de presiuni inflationiste. Calculate la taxe constante (fara impactul de runda I al modificarilor operate la nivelul TVA, al accizelor si al unor taxe nefiscale), rata anuala a inflatiei va atinge 3.3% la finele anului curent, 3.1% la sfarsitul celui viitor si 2.9% la orizontul proiectiei. E greu sa vezi cand ai atatea scaderi de taxe, sa le dai pe toate deoparte si sa vezi cat va fi inflatia", a mai spus Isarescu.e.