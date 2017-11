Preturile au urcat in octombrie cu 2.6% in medie. Topus scumpirilor: citricele, ouale, untul, carnea de porc energia electrica si transportul aerian

In octombrie 2017 preturile au urcat (comparativ cu luna octombrie 2016) cu 2,6%, au transmis vineri reprezentantii INstitutului National de Statistica. Preturile alimentelor au crescut in medie cu 3.5% , cel al produselor nealimentare, cu 3.26%, in vreme ce serviciile s-au ieftinit marginal, mai arata datele INS. Consumatorii de citrice, fructe, oua si unt au resimtit cel mai mut cresterea preturilor intrucat , alaturi de transportul aerian si energia eletrica s-au aflat in topul cresterilor de pret.Conform scenariului de baza al BNR, publicat joi, rata anuala a inflatiei IPC va atinge 2,7% si 3,2% la finele anilor 2017 si, respectiv, 2018.Presiunile inflationiste asociate mediului intern sunt generate in principal de amplificarea excedentului de cerere format in economie, atat pe fondul conduitei prociclice a politicii fiscale si al avansului venitului disponibil al gospodariilor populatiei. Acestor factori fundamentali li se adauga si cresterea anticipata a costurilor de productie ale firmelor, in principal pe fondul preconizarii mentinerii presiunilor ample din partea majorarilor salariale. Presiuni inflationiste semnificativ mai reduse ca amploare celor asociate mediului intern si proiectate pe o traiectorie relativ stabila provin din partea evolutiei anticipate a preturilor bunurilor din import exprimate in lei.Dinamica anuala a preturilor combustibililor este preconizata sa atinga 3,2% la finele anului curent, nivel revizuit ascendent cu 7,7 puncte procentuale, 1,2% la finele celui viitor, valoare reevaluata descendent cu 0,7 puncte procentuale, si 1,8% la orizontul proiectiei.Scenariul de proiectie privind preturile produselor din tutun si ale bauturilor alcoolice prevede dinamici anuale de 3,6%, de 0,9% si de 2,3 la sfarsitul anului curent, al celui viitor si, respectiv, la orizontul proiectiei. Traiectoria acestora este marcata de reducerea cotei standard a TVA din luna ianuarie 2017 si de cresterile nivelului accizelor specifice la nivelul lunilor aprilie si iulie 2017, precum si de cele anticipate pentru aprilie 2018 si 2019 pe baza legislatiei in vigoare privind stabilirea nivelului accizelor aplicabile acestor produse.Pe plan intern persista incertitudini privind implementarea consecventa a unui mix adecvat de politici macroeconomice si accelerarea reformelor structurale necesare mentinerii macrostabilitatii si asigurarii unei cresteri economice durabile si sustenabile. In cadrul acestui mix, ramane preocupanta conduita politicii fiscale si a celei a veniturilor privind indeosebi forma finala in care vor fi aplicate masurile incluse in Programul de guvernare si impactul lor asupra proiectiei macroeconomice, mai arata BNR