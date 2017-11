Euro trece de 4.63 de lei, record al ultimilor ani/Francul elvetian trece si el de 4 lei

"Raportul leu/euro a consemnat o noua crestere rapida in primele zile ale lunii iulie. Ascensiunea - opusa evolutiei ratelor de schimb ale celorlalte monede din regiune - s-a produs in contextul anuntarii si discutarii in spatiul public a unor noi masuri si initiative legislative in sfera taxarii si impozitarii, de natura sa afecteze perceptia de risc a investitorilor", precizeaza Raportul privind inflatia, publicat joi.(sublinierea ne apartine).



Context

Media perechii euro/leu calculata de Banca Centrala vineri a fost de 4.639 lei pentru un euro, nivel record al ultimilor ani, asta la nici 24 de ore dupa ce Guvernatorul a dat semnalul ca BNR se va orienta prioritar catre rata de dobanda (neputand controla simultan "imposibila trinitate"- cursul de schimb, dobanda si rezervele valutare). Dealtfel, rata de dobanda este si instrumntul principal de care banca centrala dispune. Dolarul a pierdut teren fata de majoritatea celorlalte monede majore vineri dimineata din cauza incertitudinilor legate de reformele fiscale in SUA. Euro s-a intarit fata de USD fiind cotat in jurul nivelului USD 1.1655/EUR. Nivelul actual al euro a mai fost atins in 24 iulie 2012, la putin timp dupa ce Parlamentul a votat suspenarea presedintelui vremii, Traian Basescu. In tranzactiile interbancare de dupa ora 13, euro se tranzactiona la 4.6534 lei, acum cateva minute.Cursul pe interbancar depinde mult de numarul participantilor la tranzactii, iar in week-end acest numar este mai redus decat in timpul saptamanii, astfel ca nu este in mod necesar relevant nivelul cursului, daca sunt doar 2-3 participanti la licitatiile valutare.Francul elvetian s-a tranzactionat in medie la peste 4 lei (4.0079 lei, mai exact), iar dolarul SUA a ramas la 3.98 de lei, potrivit mediei calculate de BNR.Practic, ceea ce se castiga ipotetic intr-o parte prin masurile de relaxare fiscala, se pierde prin scumpiri si prin curs."Intensificarea deficitelor gemene si tergiversarea reformelor sunt factori in favoarea cursului euro, nu a leului, iar dinamica EUR/RON pe termen mediu dependenta de relatia dintre Romania si Zona Euro (inclusiv stirile privind aderarea la Zona Euro)", a spus joi intr-o prezentare facuta investitorilor din Pitesti Andrei Radulescu, economistul sef al Bancii Transilvania."Atat timp cat fundamentele economice nu se imbunatatesc, balanta comerciala, deficitul de cont curent, poate chiar si deficitul bugetar ar mai putea sa creasca, dar in primul rand deteriorarea balantei comerciale pune presiune pe cursul de schimb", a explicat joi si economistu sef al Raiffeisen Bank, Ionut Dumitru.Reamintim ca inflatia lunara- calculata si publicata vineri de BNR, a crescut in octombrie peste asteptari la 1.28% ducand valoarea anuala la 2.63%.Preturile produselor alimentare au urcat cu 1.35% fata de luna anterioara pe seama scumpirii legumelor si fructelor, produsele nealimentare au crescut cu 1.74% mai ales din cauza preturilor combustibililor iar preturile serviciilor sunt mai mari cu 0.16%.Curba randamentelor implicite a urcat vineri dimineata cu segmentul scurt la 1.45% si cu segmentul maturitatilor 1M-3M in zona 1.90% - 2.05%.Ministerul finantelor a imprumutat joi trei sute milioane lei in obligatiuni de stat care ajung la maturitate in aprilie 2019 platind un randament de 2.31%.Metalele pretioase s-au tranzactionat vineri dimineata in intervale inguste investitorii ezitand din cauza incertitudinilor legate de revolutia fiscala americana. Aurul este cotat cu putin sub 1,285.00 dolari pe uncie, argintul se mentine peste 17.00 dolari pe uncie, platina fluctueaza in jurul a 935.00 dolari pe uncie, iar pretul paladiului este in preajma valorii USD 1,006.00 revenind de la maximumului ultimilor 16 ani atins ieri la 1,026.10 dolari pe uncie.