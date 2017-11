Analistii financiari: Reducerea contributiei la pensiile administrate privat Pilon II pune in pericol bunastarea romanilor pe termen lung

Organizatia analistilor financiari CFA Romania dezaproba decizia Guvernului Romaniei de a diminua contributia obligatorie la fondurile de pensii administrate privat Pilon II de la 5,1%, cat este in prezent, la 3,75% incepand cu anul 2018, se arata intr-un comunicat transmis luni de CFA. Potrivit documentului, diminuarea contributiei in valoare relativa conduce la scaderea semnificativa a veniturilor viitorilor pensionari ai Romaniei.Prin aceasta decizie a Guvernului Romaniei viitorii pensionari sunt expusi din ce in ce mai mult la vointa politica privind modul de calcul si valoarea punctului de pensie in viitor si au un cuvant din ce in ce mai mic de spus in ceea ce priveste bunastarea lor pe termen lung, un fenomen ingrijorator."Romania s-a angajat, prin Programul de Convergenta pentru perioada 2015 - 2018 trimis Comisiei Europene de Ministerul Finantelor Publice, sa asigure o contributie de minim 6% din venitul brut al salariatilor catre fondurile de pensii private, tocmai pentru a asigura reforma sustenabila a sistemului de pensii care in prezent se confrunta cu un deficit urias.Pensiile actuale sunt platite in proportie de doua treimi din contributiile actualilor salariati, iar o treime din imprumuturi guvernamentale. De aceea vor exista presiuni din ce in ce mai mari pe bugetul asigurarilor sociale de stat, iar pensia privata va fi o sursa vitala pentru a asigura un trai decent milioanelor de pensionari", se arata in comunicatul CFA Romania.Viitorii pensionari din Romania vor avea de pierdut nu doar din sumele care nu vor fi virate in conturile lor, aproximativ 300 milioane euro (calculat la valoarea contributiilor din 2016), ci si din lipsa randamentelor pentru respectiva contributie.Contrar celor vehiculate in spatiul public, pensia publica nu ofera un randament celor care vireaza contributiile obligatorii, intrucat aceste contributii nu sunt investite in conturile individuale ale acestora, ci sunt utilizate pentru achitarea obligatiilor curente.In schimb, fondurile de pensii administrate privat - Pilonul II au avut rezultate foarte bune de la lansare si pana in prezent (2008 - 2017), randamentul mediu anualizat fiind de aproximativ 10%, printre cele mai mari din regiune*.Diferenta dintre Pilonul I si Pilonul II de pensie este diferenta dintre a trai pe credit si a economisi si investi pe termen lung pentru a crea venituri suplimentare.Conform studiilor efectuate de Comisia Europeana, toate tarile Uniunii Europene se vor confrunta, sau se confrunta deja, cu imbatranirea populatiei. Daca in prezent, populatia in varsta de peste 65 de ani reprezinta in jur de 20% din totalul populatiei (media europeana), pana in 2080 procentul va ajunge la aproape 30%. Gradul de dependenta al populatiei in varsta de populatia tanara (raportul pensionari / salariati) va creste de la 50% la 80% pana in 2080. Conform Institutului National de Statistica, jumatatea din populatia Romaniei va avea peste 65 de ani in anul 2050.In aceste conditii, fara o politica de pensii coerenta si viabila, cu viziune pe termen lung, intreaga populatie va fi expusa la riscul scaderii semnificative a veniturilor dupa pensionare. Acest lucru va afecta si starea de sanatate pe termen lung a populatiei, intrucat o mare parte din veniturile din pensii sunt alocate pentru cheltuieli medicale. Conform studiilor europene, in prezent, in medie, rata de inlocuire a venitului (Rata de înlocuire a venitului înseamnă cât reprezintă venitul mediu din pensii comparativ cu venitul mediu din perioada "activă") este in jur de 50%. Cu alte cuvinte, o persoana care acum castiga salariul mediu pe economie, va avea venituri din pensie de aproximativ 1.000 lei pe luna. In lipsa unei alternative de economisire privata, aceasta rata de inlocuire nu poate decat sa scada.Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene au sisteme robuste de pensii private, cu contributii de cel putin 5% din salarii. Astfel, cu beneficiul de a reduce marginal deficitul bugetului asigurarilor sociale, in prezent de peste 3% din Produsul Intern Brut, este afectat dreptul a milioane de romani de a beneficia in viitor de o completare a venitului din pensia publica si de a trai decent in perioada de pensie.Organizatia CFA Romania doreste de asemenea sa precizeze ca activele fondurilor de pensii Pilon II sunt aproape 90% investite in Romania, in titluri de stat si piata de capital, deci, fondurile private sunt un major investitor strategic, cel mai mare de pe piata de capital.