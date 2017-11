Lazea, BNR: Daca ne-am depune acum candidatura pentru a intra in zona euro, am fi respinsi din start

Problema e cand, si nu daca, pentru ca noi nu avem optiunea de a ne putea opune

O eventuala depunere a candidaturii Romaniei de a intra in zona euro ar fi respinsa din start, a explicat luni economistul sef al Bancii Nationale, Valentin Lazea, la conferinta "Romania si aderarea la zona Euro". Lazea a precizat ca, daca in urma cu doi ani, Romania indeplinea 13 din cei 14 indicatori, in prezent indeplinim 12 criterii iar in curand vom indeplini doar 11 criterii. "Criteriul referitor la inflatie si cel referitor la dobanzilor pe termen lung risca sa nu mai fie indeplinite incepand de anul viitor", a explicat Lazea.Criteriul inflatiei recomanda ca inflatia sa nu depaseasca cu mai mult de 1,5 pp rata medie a inflatiei din cele trei state membre UE care au inregistrat cele mai bune rezultate in domeniul stabilitatii preturilor. Criteriul de convergenta al ratelor dobanzilor mentionat arata ca, in cursul unei perioade de un an inaintea examinarii, rata a dobanzii nominala medie pe termen lung sa nu depaseasca cu mai mult de 2% pe aceea a cel mult trei state membre care au inregistrat cele mai bune rezultate in domeniul stabilitatii preturilor. Ratele dobanzilor sunt calculate pe baza obligatiunilor de stat pe termen lung sau a unor titluri comparabile, tinand seama de diferentele dintre definitiile nationale"In ultima perioada, BNR a fost acuzata ca prin atitudinea sa prudenta s-ar opune aderarii euro. Or, la BNR functioneaza de 10 ani comitetul de trecere la euro. Acest comitet are 6 sedinte in fiecare an si peste 100 de materiale au fost prezentate pana acum. Exista intentia- la nivelul BNR - sa punem pe site aceste 50 de sedinte astfel incat lumea sa inteleaga cat de complex este acest proces", a mai spus Lazea.Economistul sef al BNR a mai spus ca trecerea la euro presupune mult mai mult decat "bifarea" acelor criterii de convergenta, presupunand profunde reforme structurale.Reamintim ca in acest moment Romania nu are nicio tinta clar exprimata de aderare la euro, cea mai recenta mentiune a unei posibile date -anul 2022 - a fost contestata de economisti ca fiind nerealista. Avansarea anului 2022 a fost facuta de Theodor Melescanu. "Consider ca Romania ar putea adopta moneda euro in cinci ani, adica in 2022, a declarat luni ministrul roman de Externe pentru cotidianul polonez Rzeczpospolita, potrivit Reuters Este pentru a treia oara cand oficiali ai tarii noastre avanseaza o data certa privind aderarea la Euroland, fara sa existe un proiect asumat in acest sens la nivelul intregii societati (clasa politica si societate civila). Datele asumate anterior- anul 2012 si apoi 2019 s-au dovedit a fi nerealiste, economia noastra necesitand inca reforme pentru a face fata cu succes adoptarii monedei europene.Guvernatorul BNR s-a exprimat in repetate randuri cu privire la acest demers ambitios, sustinand ca trecerea la Euro va fi sustenabila "doar daca ne concentram pe reducerea decalajelor de dezvoltare intre regiunile Romaniei".Problema e cand, si nu daca, pentru ca noi nu avem optiunea de a ne putea opune, asa cum au negociat Anglia si Danemarca. "Romania nu are optiunea de opt-out (optiunea de te opune - n. r.) din uniunea economica si monetara. Aceasta inseamna ca Romania trebuie sa adopte euro la un moment dat. Pentru Romania, problema este cand, si nu daca.De asemenea, tot legat de euro, Isarescu a mai precizat ca statele care au adoptat euro - Letonia, Lituania, Estonia, Slovacia, Slovenia - sunt tari mici, au o situatie geopolitica diferita de a Romaniei si un nivel de convergenta reala diferit. "Tarile mai mari, cu un regim de curs de schimb flexibil, cum ar fi Ungaria, Polonia, Republica Ceha si Romania, sunt mai prevazatoare in ceea ce priveste adoptarea euro, iar situatia lor este diferita. Niciuna dintre aceste tari nu a anuntat o data pentru adoptarea euro", a adaugat Mugur Isarescu.Guvernatorul BNR a atras atentia asupra faptului ca o zona cu o moneda unica nu este un loc pentru economii cu probleme de competitivitate si ca este nevoie de reforme structurale finalizate pentru a avea succes. Consensul politic este esential pentru trecerea la euro, care nu trebuie sa fie doar o "ambitie", iar indeplinirea criteriilor de convergenta este o conditie necesara dar nu suficienta, a aratat joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur IsarescuReamintim ca Romania -daca va opta pentru trecerea la euro- trebuie sa participe la mecanismul cursului de schimb (ERM II) timp de cel putin 2 aniin raport cu euro in aceeasi perioada.