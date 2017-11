Euro se apropie de 4.65 lei, iar francul elvetian ramane la peste 4 lei

Moneda europeana s-a tranzactiont in prima sedinta a saptamanii la un curs mediu calculat de BNR de 4.649 lei, in vreme ce franculelvetian a continuat sa evolueze la peste 4 lei, iar dolarul SUA la 3.99 lei. Dolarul a recuperat o parte din pierderile recente in fata majoritatii celorlalte monede majore luni dimineata sustinut de cresterea randamentelor obligatiunilor americane. Euro se tranzactioneaza fata de USD in jurul nivelului USD 1.1640/EUR. Monedele Europei emergente au pierdut teren fata de euro in timp ce EURRON a urcat peste 4.6480/EUR pareand pregatit sa stabileasca un nou maxim.​Productia industriala a scazut in septembrie cu 0.7% ducand valoarea anuala la 7.6% de la 9.8% inregistrat in august. Scaderea s-a datorat atat productiei din industria prelucratoare, mai mica cu 1.5% fata de cea din luna anterioara cat si celei din sectorul minier, in coborare cu 1.3% fata de august. Productia in sectorul energetic a crescut in ultima luna a trimestrului precedent cu 1.0%.Curba randamentelor implicite a urcat luni dimineata, segmentul scurt ajungand cu putin sub 2.00% iar segmentul maturitatilor 1M-3M in zona 2.05% - 2.15%.Ministerul finantelor intentioneaza sa imprumute luni cinci sute milioane lei in obligatiuni de stat care ajung la maturitate in martie 2022. Ne asteptam ca randamentul maxim sa fie apropiat de valoarea 3.45% neexcluzand o alocare partiala sau respingerea tuturor ofertelor.Metalele pretioase s-au tranzactionat luni dimineata in intervale inguste investitorii ezitand sa isi modifice pozitiile, cu gandul la sedinta Fed de luna viitoare la care s-ar putea hotara o noua crestere de rate. Aurul s-a mentinut peste 1,275.00 dolari pe uncie, argintul este cotat in preajma nivelului 16.90 dolari pe uncie, platina fluctueaza in jurul a 930.00 dolari pe uncie, iar pretul paladiului a coborat la 988.25 dolari pe uncie.