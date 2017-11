Gabriel ​Biris: In 23 de ani de activitate, nu-mi amintesc de un an mai rau pentru fiscalitate decat 2017

"In ultimii doi ani, Codul Fiscal a fost modificat prin nenumarate Ordonante, legi care aproba Ordonantele, Ordine de ministru sau Ordine ale Presedintelui ANAF. Avem nu doar modificari, ci si modificari ale modificarilor. Cred ca ar trebui sa ne linistim putin la cap cu schimbarile", a spus marti Gabriel Biris, consultant fiscal si fost secretar de stat in Finante, la o conferinta organizata de cursdeguvernare.ro. "In 23 de ani de activitate, nu-mi amintesc de un an mai rau pentru fiscalitate decat 2017. Iar aceasta modificare recenta, cu mutatul contributiilor, genereaza intocmirea a 5 milioane de acte aditionale la CIM. Si, presupunand ca faci acele acte aditionale anul asta si cresti brutul cu 20%, ce te faci daca la finele anului te trezesti ca se abroga Oronanta?", se mai intreba, retoric, Biris."Toate aceste modificari sunt modificari de substanta care genereaza costuri imense de implementare. Sa ne fereasca Dumnezeu ca OUG 23 sa intre in vigoare asa cum e!, a mai adaugat Biris.Potrivit unei documentari proprii, in 2017 au existat pana in 14 noiembrie,(OUG, legi care aproba OUG,OMFP, OPANAF), iar anul trecut numarul modificarilor a fost de. Adunate, in ultimii doi ani au fost asadar in numar de 267.